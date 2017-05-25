Ana Sayfa | MAGAZİN 25/05/2017 10:56

Zuhal Topal'ın programı bitiyor mu işte o açıklama

Zuhal Topal

İzdivaç programı sunucusu Zuhal Topal hakkında çıkan “Kötü haberi Zuhal Topal verdi! Programı yakında bitiyor” haberlerine dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Güzel sunucu Zuhal Topal'ın yaptığı o açıklama:Bugün basına yansıyan haberleri görünce ben de sizler gibi şaşırdım. Arayanlara, mesaj yazanlara, sosyal medyadan yazanlara buradan tek ve gerçek bir açıklama yapmak istedim. 

Dün akşam Arnavutköy’de bir mekandan çıkarken basın mensubu arkadaşlarla karşılaştım. İzdivaç programının kaldırılıp kaldırılmayacağı hakkında gelen sorulara "Program yakında bitiyor. İlk yapacağım şey tatile çıkmak" diyerek, programların yaz tatiline girdiğini söyledim; fakat bugün her yerde "Zuhal Topal kötü haberi verdi!" başlıklı haberleri okuyunca, ben de sizler gibi şaşırdım: "NE KÖTÜ HABERİ ARKADAŞLAR, ÖNÜMÜZDEKİ AY TÜM PROGRAMLAR GİBİ YAZ TATİLİNE GİRECEĞİZ"

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