Ana Sayfa | MAGAZİN 25/05/2017 11:05

Çılgın Bediş'in sevilen oyuncusu ekmeğini namaz kitabı satarak kazanıyor

Çılgın bediş

Bir çok filmde rol alan ve en son Çılgın Bediş adlı dizide rol alan Yeşilçam oyuncusu Abdülhamit Danışır geçimini Beşiktaş Stadının önünde namaz kitabı satarak sağlıyor

Bir zamanların fenomen dizisi 'Çılgın Bediş'te canlandırdığı 'Abdül' karakteri ile uzun yıllar televizyonda olan Abdülhamit Danışır'ın da kötü bir hayat yaşadığı ortaya çıktı. Danışır, önceki gün Beşiktaş Stadı'nın önünde namaz kitabı dağıtıp vatandaşlardan sadaka alırken görüntülendi. Oyuncu, ayaküstü durumunu soran gazeteciye "Bana yıllardır hiçbir iş gelmiyor. Ben de ekmeğimi buradan kazanmaya çalışıyorum. Herkes sesimizi duysun" diye konuştu.

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