Ana Sayfa | MAGAZİN 25/05/2017 11:23

Alişan'dan müjde hayranlarına ilk kez tarih verdi

Alişan ve Eda Erol

Ünlü şarkıcı Alişan ile güzel sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un birlikteliği tüm hızla devam ediyor

Evlilik hazırlığındaki Alişan ve Eda Erol, önceki akşam Etiler Gürkan Şef çıkışı basına ilk kez birlikte poz verdi.

BAYRAMDAN SONRA İSTEMEYE GİDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 1 yıl içinde evleneceği yönünde söz verdiği hatırlatılan Alişan, şöyle dedi: “Verdiğim sözü tuttum. Son 15 gün kala Allah Eda’yı karşıma çıkardı. Bayramdan sonra istemeye gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın bana sözü var. Nikah şahidimiz olacak.”

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