Ana Sayfa | MAGAZİN 25/05/2017 16:49

Sıla hayranlığı hapse girmesine neden oldu

Şarkıcı Sıla

Ünlü şarkıcı Sıla'yı rahatsız eden hayranı 3 ay 22 gün hapis cezasına çaptırıldı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, kendisini rahatsız ettiğini öne sürerek şikayetçi olduğu hayranı yargılandığı davada "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.N.N. ile Sıla Gençoğlu'nun avukatı katıldı.Söz verilen sanık M.N.N, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "İnternette resmini kendi resmimin yanına eklediğim doğrudur. Cinsel taciz amacım yoktur. Platonik bir aşkım vardır. Özür diliyorum." dedi.Gençoğlu'nun avukatı Didem Akbey de "Suçlar bellidir. Sanık kabul etmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, her ne kadar sanık hakında "cinsel taciz" suçundan cezalandırılması için kamu davası açılmışsa da, sanığın sosyal medya ortamından gönderdiği mesajlarda platonik aşk ve duygusallık söz konusu olduğunu, bu nedenle "cinsel taciz" suçunun unsurlarının tam anlamıyla oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraatine karar verdi.

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