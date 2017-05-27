Survivor'da KÄ±brÄ±s'taki finale gitmeyi garantileyen yarÄ±ÅŸmacÄ± belli oldu

Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda finale az zaman kala KÄ±brÄ±s'ta yapÄ±lacak finale direk gitmeyi hak kazanan yarÄ±ÅŸmacÄ± belli oldu

Survivor Sembol Oyunu Finali Parkuru iki aÅŸamadan oluÅŸtu. ÇÄ±kÄ±ÅŸ alanÄ±ndan koÅŸan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar sürünerek tünele girip çÄ±ktÄ±. Engel parkurunudan sonra Puzzle’yi yapan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar, top yuvarlayarak seramikleri kÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Tekrardan yeni Puzzle’ye geçen yarÄ±ÅŸmacÄ±lar puzzle’yi doÄŸru ÅŸekilde yaptÄ±ktan sonra kuÅŸ lastiÄŸi ile duvarda bulunan seramikleri kÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.Survivor son bölümde kazananÄ±n KÄ±brÄ±s'taki finale kalmayÄ± garantileceÄŸi sezonun son sembol oyununda her yarÄ±ÅŸmacÄ±ya 2'ÅŸer can verildi. Sembol oyunun finalinde Ä°lhan 9, Furkan 5, Ogeday 4, Gökhan 2, Adem 2, Sema 12, Elif 4, Berna 2, ve Sabriye 2 canla oyuna baÅŸladÄ±. KÄ±brÄ±s garantisi veren sembol oyunu erkekler yarÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±. KadÄ±nlardan Sema 10 erkeklerden Ogeday 1 canla finale kaldÄ±. KadÄ±nlardan Sema erkeklerden ise Ogeday'Ä±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmayÄ± kazanan isim Sema oldu. Böylece Sema Kuzey KÄ±brÄ±s'taki finale gitmeyi garantileyen ilk isim oldu.