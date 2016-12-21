AydÄ±nlÄ±k yazarÄ± Zelyutâ€™tan bomba ErdoÄŸan yazÄ±sÄ±

AydÄ±nlÄ±k gazetesi yazarÄ± RÄ±za Zelyut kÃ¶ÅŸesinden Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'a yÃ¶nelik suikast ile ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda bomba iddialarda bulundu
Ölen insan, Rusya’nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ama…
Vurulan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan oldu.
Öyle bir kuÅŸatma altÄ±nda ki…
***
DüÅŸünün…
Bütün batÄ± dünyasÄ± ile arasÄ± bozuk.
Rusya’ya yanaÅŸmÄ±ÅŸ.
O tarafla yeni bir yaÅŸam alanÄ± inÅŸa etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.
Ama tutup Rus Büyükelçisi’ni vuruyorlar.
KENDÄ° ADAMLARININ SABOTAJI
Öldürülen Rus Elçisi, Türkiye-Rusya iliÅŸkisini onarmak peÅŸinde. Bu amaçla toplumun arasÄ±na da giriyor. Bir sergiye gidiyor.
Polis biliyor…
MÄ°T biliyor…
Ä°çiÅŸleri, dÄ±ÅŸiÅŸleri herkes biliyor.
Ama kimse Rus elçiyi korumayÄ± aklÄ±na getirmiyor.
Daha doÄŸrusu bilerek korumuyorlar.
Belli ki katile de “Ä°ÅŸini bitir!” denilmiÅŸ…
***
Ortam tam bir cehennem…
ABD Rusya ile psikolojik savaÅŸta.
Avrupa, Rusya’ya ambargo uyguluyor.
Bu yüzden de IÅžÄ°D’i, FETÖ’sü, PKK’sÄ± Rusya’ya düÅŸman…
Gel gör ki polis onu yalnÄ±z bÄ±rakÄ±yor.
MÄ°T, Rus büyükelçi yokmuÅŸ gibi davranÄ±yor.
Ä°stihbarat çalÄ±ÅŸmÄ±yor.
Hiçbir önlem alÄ±nmÄ±yor.
Elçi öldürülüyor.
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ErdoÄŸan’Ä±n en yakÄ±n adamlarÄ±…
Elçiyi korumayarak…
Onun üstünden ErdoÄŸan’Ä± vuruyorlar…
Hem de en önemli tanÄ±k olan katili öldürterek olayÄ±n üstünü de örtüyorlar.
KuÅŸatma derin…
Ürperiyorum.
Bunca yÄ±ldÄ±r eleÅŸtirdiÄŸim ErdoÄŸan güç duruma düÅŸtü diye seviniyorsam namerdim.
Bedeli sonunda Türkiye ödeyecek…
Ama onu vuranlar bizim gibi Kemalistler deÄŸil…
KÄ°MÄ° KULLANDILAR?
Medyada gördüÄŸünüz fotoÄŸrafÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±n… Size katilin resmini yapayÄ±m mÄ±?
*“Yeni OsmanlÄ±cÄ±…
*“Allahu akbar!” diye haykÄ±ran bir IÅžÄ°D militanÄ±…
*“Dindar ve kindar!”
*Suriye’de deÄŸil Türkiye’de yetiÅŸtirilmiÅŸ.
*Hem de polis okulunda…
Yani: Kendi katilini imal eden bir iktidarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.
ErdoÄŸan’Ä± asÄ±l kahreden de bu olsa gerek…
“AsÄ±mÄ±n nesli!” diye yaratmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nesil oluyor “CIA’nÄ±n nesli!”
Ne hazin bir sonuç…
NEREDESÄ°N EY LAÄ°KLÄ°K?
Mezhepçilik; milletlerin kanseridir.
EÄŸer Türkiye ÅŸu sÄ±ralarda mezhepçiliÄŸi reddeden iktidar olsa idi. Ümmetçilik deÄŸil de milletçilik yapÄ±lsa idi:
PKK da…
FETÖ de…
IÅžÄ°D de yaÅŸama ve üreme alanÄ± bulamayacaktÄ±.
“Laiklik dinsizliktir!” diyerek rejimin altÄ±nÄ± oyanlar; teröre yaÅŸam alanÄ± açtÄ±lar…
Geldik bugüne…
EÄŸer, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°slamcÄ± fanatizme açÄ±k açÄ±k tavÄ±r takÄ±nÄ±p önlem almaz ise buna benzer baÅŸka olaylara da hazÄ±r olsun.
FETÖ’CÜ POLÄ°S OKULLARI
Bu iÅŸler Amerikan-Ä°srail planÄ±dÄ±r, diyebilirsiniz.
Ama emperyalizm bizim çocuklarÄ±mÄ±zÄ± kullanÄ±yor.
GerçeÄŸi görelim: AKP, polis okullarÄ±nÄ± FethullahçÄ±lara teslim etti. Bu okullar medreselerden bile beter. Oraya alÄ±nan öÄŸrenciler zoraki olarak oruç tutuyor, namaz kÄ±lÄ±yor. Bu gençlere millet olmak deÄŸil ümmet olmak dayatÄ±lÄ±yor. Böylece cihada varÄ±yorlar.
Yani, Fethullah sürgünde ama fikirleri iktidarda…
Rus elçiyi vuran terörist, Suriye’den gelmedi.
Onu yetiÅŸtiren BeÅŸÅŸar Esad deÄŸil…
Bizim polis okullarÄ±mÄ±zdaki Yeni OsmanlÄ±cÄ± ve Sünni mezhepçi militan öÄŸretmenler yetiÅŸtirdi bu katili.
Allah diyor, Amerika’ya hizmet ediyor.
TÄ±pkÄ± 1960’larda “Komünistler Moskova’ya!” diye baÄŸÄ±rarak sokaklarda solcu gençleri avlayanlar gibi.
Ä°ÅŸte mezhepçilik budur.
Ä°SRAÄ°L NEREDE?
Mezhepçi, Allah diyerek putlara tapar.
Ete kemiÄŸe bürünmüÅŸ putlara hizmet eder.
Allahu akbar haykÄ±rÄ±ÅŸÄ±yla kelle kesen IÅžÄ°D’liler neden Ä°srail’e saldÄ±rmaz hiç düÅŸündünüz mü?
Çünkü, Golan Tepeleri’nde, Ä°srail’den bomba alÄ±r…
Türkiye’deki uzantÄ±larÄ± da Ä°ran’Ä±, Rusya’yÄ± eleÅŸtirir ama Ä°srail’e laf etmezler.
Rusya, Suriye, Ä°ran elçilikleri önünde baÄŸÄ±rÄ±p çaÄŸÄ±ran bu sÄ±kÄ± Müslümanlar neden Amerikan elçiliÄŸi önünde gösteri yapmazlar?
Çünkü kÄ±bleleri Washington’dÄ±r.
Bu CIA ajanÄ± sözde Müslümanlar bizim gençleri alÄ±r, “Allah, din, Kuran!” diyerek haçlÄ± emperyalizmin askeri haline getirirler.
Çözüm çok basit: MezhepçiliÄŸi bÄ±rakÄ±p, Rabia iÅŸareti vermekten vazgeçip Cumhuriyetin kurucu ilkelerine döneceksin.