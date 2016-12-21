AydÄ±nlÄ±k yazarÄ± Zelyutâ€™tan bomba ErdoÄŸan yazÄ±sÄ±

AydÄ±nlÄ±k gazetesi yazarÄ± RÄ±za Zelyut kÃ¶ÅŸesinden Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'a yÃ¶nelik suikast ile ilgili CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan hakkÄ±nda bomba iddialarda bulundu

Ölen insan, Rusya’nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ama…

Vurulan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan oldu.

Öyle bir kuÅŸatma altÄ±nda ki…

***

DüÅŸünün…

Bütün batÄ± dünyasÄ± ile arasÄ± bozuk.

Rusya’ya yanaÅŸmÄ±ÅŸ.

O tarafla yeni bir yaÅŸam alanÄ± inÅŸa etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Ama tutup Rus Büyükelçisi’ni vuruyorlar.

KENDÄ° ADAMLARININ SABOTAJI

Öldürülen Rus Elçisi, Türkiye-Rusya iliÅŸkisini onarmak peÅŸinde. Bu amaçla toplumun arasÄ±na da giriyor. Bir sergiye gidiyor.

Polis biliyor…

MÄ°T biliyor…

Ä°çiÅŸleri, dÄ±ÅŸiÅŸleri herkes biliyor.

Ama kimse Rus elçiyi korumayÄ± aklÄ±na getirmiyor.

Daha doÄŸrusu bilerek korumuyorlar.

Belli ki katile de “Ä°ÅŸini bitir!” denilmiÅŸ…

***

Ortam tam bir cehennem…

ABD Rusya ile psikolojik savaÅŸta.

Avrupa, Rusya’ya ambargo uyguluyor.

Bu yüzden de IÅžÄ°D’i, FETÖ’sü, PKK’sÄ± Rusya’ya düÅŸman…

Gel gör ki polis onu yalnÄ±z bÄ±rakÄ±yor.

MÄ°T, Rus büyükelçi yokmuÅŸ gibi davranÄ±yor.

Ä°stihbarat çalÄ±ÅŸmÄ±yor.

Hiçbir önlem alÄ±nmÄ±yor.

Elçi öldürülüyor.

***

ErdoÄŸan’Ä±n en yakÄ±n adamlarÄ±…

Elçiyi korumayarak…

Onun üstünden ErdoÄŸan’Ä± vuruyorlar…

Hem de en önemli tanÄ±k olan katili öldürterek olayÄ±n üstünü de örtüyorlar.

KuÅŸatma derin…

Ürperiyorum.

Bunca yÄ±ldÄ±r eleÅŸtirdiÄŸim ErdoÄŸan güç duruma düÅŸtü diye seviniyorsam namerdim.

Bedeli sonunda Türkiye ödeyecek…

Ama onu vuranlar bizim gibi Kemalistler deÄŸil…

KÄ°MÄ° KULLANDILAR?

Medyada gördüÄŸünüz fotoÄŸrafÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±n… Size katilin resmini yapayÄ±m mÄ±?

*“Yeni OsmanlÄ±cÄ±…

*“Allahu akbar!” diye haykÄ±ran bir IÅžÄ°D militanÄ±…

*“Dindar ve kindar!”

*Suriye’de deÄŸil Türkiye’de yetiÅŸtirilmiÅŸ.

*Hem de polis okulunda…

Yani: Kendi katilini imal eden bir iktidarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.

ErdoÄŸan’Ä± asÄ±l kahreden de bu olsa gerek…

“AsÄ±mÄ±n nesli!” diye yaratmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nesil oluyor “CIA’nÄ±n nesli!”

Ne hazin bir sonuç…

NEREDESÄ°N EY LAÄ°KLÄ°K?

Mezhepçilik; milletlerin kanseridir.

EÄŸer Türkiye ÅŸu sÄ±ralarda mezhepçiliÄŸi reddeden iktidar olsa idi. Ümmetçilik deÄŸil de milletçilik yapÄ±lsa idi:

PKK da…

FETÖ de…

IÅžÄ°D de yaÅŸama ve üreme alanÄ± bulamayacaktÄ±.

“Laiklik dinsizliktir!” diyerek rejimin altÄ±nÄ± oyanlar; teröre yaÅŸam alanÄ± açtÄ±lar…

Geldik bugüne…

EÄŸer, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°slamcÄ± fanatizme açÄ±k açÄ±k tavÄ±r takÄ±nÄ±p önlem almaz ise buna benzer baÅŸka olaylara da hazÄ±r olsun.

FETÖ’CÜ POLÄ°S OKULLARI

Bu iÅŸler Amerikan-Ä°srail planÄ±dÄ±r, diyebilirsiniz.

Ama emperyalizm bizim çocuklarÄ±mÄ±zÄ± kullanÄ±yor.

GerçeÄŸi görelim: AKP, polis okullarÄ±nÄ± FethullahçÄ±lara teslim etti. Bu okullar medreselerden bile beter. Oraya alÄ±nan öÄŸrenciler zoraki olarak oruç tutuyor, namaz kÄ±lÄ±yor. Bu gençlere millet olmak deÄŸil ümmet olmak dayatÄ±lÄ±yor. Böylece cihada varÄ±yorlar.

Yani, Fethullah sürgünde ama fikirleri iktidarda…

Rus elçiyi vuran terörist, Suriye’den gelmedi.

Onu yetiÅŸtiren BeÅŸÅŸar Esad deÄŸil…

Bizim polis okullarÄ±mÄ±zdaki Yeni OsmanlÄ±cÄ± ve Sünni mezhepçi militan öÄŸretmenler yetiÅŸtirdi bu katili.

Allah diyor, Amerika’ya hizmet ediyor.

TÄ±pkÄ± 1960’larda “Komünistler Moskova’ya!” diye baÄŸÄ±rarak sokaklarda solcu gençleri avlayanlar gibi.

Ä°ÅŸte mezhepçilik budur.

Ä°SRAÄ°L NEREDE?

Mezhepçi, Allah diyerek putlara tapar.

Ete kemiÄŸe bürünmüÅŸ putlara hizmet eder.

Allahu akbar haykÄ±rÄ±ÅŸÄ±yla kelle kesen IÅžÄ°D’liler neden Ä°srail’e saldÄ±rmaz hiç düÅŸündünüz mü?

Çünkü, Golan Tepeleri’nde, Ä°srail’den bomba alÄ±r…

Türkiye’deki uzantÄ±larÄ± da Ä°ran’Ä±, Rusya’yÄ± eleÅŸtirir ama Ä°srail’e laf etmezler.

Rusya, Suriye, Ä°ran elçilikleri önünde baÄŸÄ±rÄ±p çaÄŸÄ±ran bu sÄ±kÄ± Müslümanlar neden Amerikan elçiliÄŸi önünde gösteri yapmazlar?

Çünkü kÄ±bleleri Washington’dÄ±r.

Bu CIA ajanÄ± sözde Müslümanlar bizim gençleri alÄ±r, “Allah, din, Kuran!” diyerek haçlÄ± emperyalizmin askeri haline getirirler.

Çözüm çok basit: MezhepçiliÄŸi bÄ±rakÄ±p, Rabia iÅŸareti vermekten vazgeçip Cumhuriyetin kurucu ilkelerine döneceksin.