Times yazarÄ± TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n mantÄ±k evliliÄŸi yazÄ±sÄ±nda neyin sinyallerini verdi

Times yazarÄ± Roger Boyes'Ä±n "TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n mantÄ±k evliliÄŸi" baÅŸlÄ±klÄ± makalesinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Putin'e yaklaÅŸmasÄ±nÄ±n OrtadoÄŸu'nun yeniden ÅŸekillenmesi anlamÄ±na geleceÄŸini duyurdu

Büyükelçi suikastÄ±nÄ± "Moskova ve Ankara arasÄ±ndaki oyunun kurallarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren ittifakÄ± önlemek için yapÄ±lan baÅŸarÄ±sÄ±z bir giriÅŸim" diye niteleyen Times yazarÄ±, Türkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n birbirleriyle en iyi dostlar olmasa bile, kendilerini Suriye'deki güç bölüÅŸümü için konumlandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±yor. "Bölgedeki en kör diplomat bile kurallarÄ±n yeniden yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyor" diyen Boyes, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yönünü içine oturmuÅŸ bir Avrupa'dan Vladimir Putin'e çevirebileceÄŸini vurguluyor.

'ErdoÄŸan'Ä±n önceliÄŸi Esad deÄŸil, Kürtler'

Boyes, ErdoÄŸan'Ä±n son beÅŸ yÄ±ldÄ±r Esad karÅŸÄ±tlarÄ±na yardÄ±m ettiÄŸini, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n ise Esad'Ä± iktidarda tutmak için mücadele ettiÄŸini hatÄ±rlatÄ±yor ve ÅŸöyle devam ediyor;

"Åžu anda Esad'Ä±n geleceÄŸi Türk lider için biraz daha önemsiz bir öncelik. ÖnceliÄŸi Türkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bölgelerin, ayrÄ± bir Kürdistan için yerleÅŸimleri birbirine baÄŸlamaya çalÄ±ÅŸan, Kürt YPG örgütü için bir sÄ±çrama tahtasÄ± olmamasÄ±. Ankara ve Kremlin arasÄ±nda perde arkasÄ±nda kurulan temaslar, cephede deÄŸiÅŸ tokuÅŸlar üretti. Rusya Türk birliklerinin Halep'in kuzeyinde Kürtlerle savaÅŸmasÄ±nÄ± görmezden gelirken, Türkiye Halep'teki Özgür Suriye birliklerini sessizce terk etti. ErdoÄŸan'Ä±n muhalifleri desteklemekten hesaplÄ± geri çekilesi zor durumlarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Suudi Arabistan Yemen'deki savaÅŸÄ±na konsantre olurken, Katar Türk desteÄŸi olmadan adÄ±m atamaz. O zaman, ErdoÄŸan Esad karÅŸÄ±tÄ± isyancÄ±larÄ±n Moskova'ya teslim edilmesindeki rolünü oynuyor. TükenmiÅŸ muhalifler, kuzeye Türkler 'in korumasÄ± yerine, batÄ±ya doÄŸru, Ruslar tarafÄ±ndan bÄ±kÄ±p usanmadan bombalanacaklarÄ± Ä°dlib'e yönelecek."

Bu durumun "ErdoÄŸan'Ä± Putin'le kucaklaÅŸmaktan alÄ±koymayacaÄŸÄ±nÄ±" söyleyen Boyes, ErdoÄŸan'Ä±n Åžangay Ä°ÅŸbirliÄŸi Örgütü'ne girme niyetinden bahsettiÄŸini söylüyor ve "ErdoÄŸan Donald Trump yönetiminin dikkatini çekmek için blöf de yapÄ±yor olabilir." diyor. Yazar, "ErdoÄŸan'Ä±n BatÄ±'yla iliÅŸkileri minimuma indirerek kendini garanti altÄ±na alabiliyor olabileceÄŸini, yumurtalarÄ±nÄ±n çoÄŸunu Putin'in sepetine koyarken, ABD'yle iliÅŸkileri NATO üzerinden, AB'yle iliÅŸkileri de istediÄŸi gibi göre açÄ±p kapattÄ±ÄŸÄ± bir mülteci anlaÅŸmasÄ± üzerinden yürütebileceÄŸini de vurguluyor."

'ErdoÄŸan giderek BatÄ±'dan uzaklaÅŸÄ±yor'

Boyes ÅŸöyle devam ediyor;

Bana ErdoÄŸan tercihini yapmÄ±ÅŸ ya da yapmak üzereymiÅŸ gibi geliyor. Gün be gün ErdoÄŸan'Ä±n BatÄ±'dan çok Putin'e yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± daha açÄ±k görülüyor. Trump ErdoÄŸan'a saygÄ± duyduÄŸunu söyledi ama yeni baÅŸkanÄ±n Türk hükümetinin istediÄŸi tek ÅŸeyi, ABD'de yaÅŸayan ErdoÄŸan'Ä±n ezeli rakibi din adamÄ± Fethullah Gülen'i verip veremeyeceÄŸi belli deÄŸil. ErdoÄŸan, Temmuz'da kendisine karÅŸÄ± yapÄ±lan askeri darbe giriÅŸimi iddiasÄ±yla Gülen'i yargÄ±lamak istiyor. Askeri personelinin üçte birini tasfiye eden ErdoÄŸan'Ä±n Pentagon'daki konumu aynÄ± deÄŸil. Avrupa BirliÄŸi ise, insan haklarÄ± ihlalleri ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n otokratik güçleri elinde toplamasÄ± nedeniyle vaat ettiÄŸi nakit parayÄ± vermeyerek Türkiye'nin lider kadrosunu sürekli öfkelendiriyor. ErdoÄŸan ise idam cezasÄ±nÄ± geri getiren ve AB'yle tüm iliÅŸkileri kopartabilecek herhangi bir yasayÄ± onaylayacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Ve hesaplanmÄ±ÅŸ bir rahatlÄ±kla ülkesinde AB'ye gitmeye çok istekli iki milyon Suriyeli olduÄŸundan bahsediyor."

Trump'Ä±n en azÄ±ndan, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± çÄ±kar söz konusu olduÄŸunda güçlü liderlerle anlaÅŸmalar yapÄ±p, Washington üretimi liberal dünya düzeni vizyonunu empoze etmeyeceÄŸini söyleyen Boyes, bu durumun Putin için de çekici olduÄŸunu belirtiyor ve yazÄ±ya ÅŸu satÄ±rlarla son veriyor;

Ancak Putin ve ErdoÄŸan ÅŸüpheci liderler. Amerikan sistemini okumalarÄ± Trump'Ä±nh güçlü lobilerin esiri olacaÄŸÄ± yönünde. Her ikisi de ayakta kalan liderler ve 2024'e dek iktidarda kalabilirler. Bu, OrtadoÄŸu'yu yeniden ÅŸekillendirmek ve bozulmuÅŸ bir BatÄ±'nÄ±n bölgede hÄ±zla kaçÄ±ÅŸÄ±nÄ± izlemek için yeterli zaman. Sinizmleri ödüllendiriliyor. Ä°ran'la birlikte bölgedeki tek seçenek oldular. Åžeytan ekseni 2.0"