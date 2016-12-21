DoÄŸan Medya Hande FÄ±rat'Ä± terfi etti

DoÄŸan Medya, HÃ¼rriyet gazetesinin Ankara TemsilciliÄŸi'ne Hande FÄ±rat'Ä± getirdi.

Hürriyet gazetesindeki görev deÄŸiÅŸimi, bugün Ankara Bürosu'nda gazetenin Genel YayÄ±n Yönetmeni Sedat Ergin'in düzenlediÄŸi toplantÄ± ile yapÄ±ldÄ±. Sedat Ergin, törende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ÅŸunlarÄ± söyledi: "Deniz Zeyrek, Ankara Temsilcisi olarak gazetemize çok önemli katkÄ±larda bulundu. Kendisine bu süre içinde ortaya koyduÄŸu baÅŸarÄ±lÄ± mesai için teÅŸekkür ediyorum. Deniz Zeyrek, gazetemize katkÄ±larÄ±nÄ± yeni dönemde yazar olarak sürdürecek.Hande FÄ±rat, Türkiye'de televizyon gazeteciliÄŸinin en önemli isimlerinden biri. Mesleki birikimiyle, çalÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, giriÅŸkenliÄŸi, atak gazeteciliÄŸi ile baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± kanÄ±tlamÄ±ÅŸ bir meslektaÅŸÄ±mÄ±z. Hande'nin, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± sürdüreceÄŸine güvenimiz tamdÄ±r. Kendisine yeni görevinde baÅŸarÄ±lar diliyoruz."

HANDE FIRAT KÄ°MDÄ°R?

Hande FÄ±rat, 1974 yÄ±lÄ±nda Ankara'da doÄŸdu. Ankara'da Tevfik Fikret Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Ä°letiÅŸim Fakültesi'nden mezun oldu. GazeteciliÄŸe 1996 yÄ±lÄ±nda Kanal D'de baÅŸlayan Hande FÄ±rat, 1999 yÄ±lÄ±nda CNN Türk Ankara Bürosu'na katÄ±ldÄ±. FÄ±rat, 2010 yÄ±lÄ±nda CNN Türk Ankara TemsilciliÄŸi görevine getirildi, 2014 yÄ±lÄ±nda da DoÄŸan TV Ankara Temsilcisi olarak hem Kanal D hem de CNN Türk'ün Ankara bürolarÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu üstlendi.