Arap medyasÄ± Karlov'a yÃ¶nelik suikastÄ±n arkasÄ±ndaki nedeni bildirdi

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine yer veren Arap medyasÄ±nda konuyla ilgili haber ve yorumlarda, bu olayla TÃ¼rkiye'nin ve Suriye meselesinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi

Suudi Arabistan destekli Åžarkul Evsat gazetesinin yazarÄ± Abdurrahman Er-RaÅŸid, "Suç ve Terör PropagandasÄ± ArasÄ±ndaki Büyükelçi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da saldÄ±rÄ±nÄ±n, "Suriye rejimi ve Ä°ran'Ä±n lehine, Suriye halkÄ±nÄ±n da aleyhine iÅŸlenen yeni bir terör eylemi olduÄŸunu" ifade etti.

"Bir kez daha dünya güvenliÄŸinin her zamankinden daha fazla tehdit altÄ±nda olduÄŸunun gözler önüne serildiÄŸini" vurgulayan RaÅŸid, Suriye gibi bölgesel durumlar ile terörizmin karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini, saldÄ±rganÄ±n suçunu, "Suriye'de yaÅŸananlarÄ±n intikamÄ±nÄ± alarak" aklamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

RaÅŸid, bu terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kullananlarÄ±n, Halep ve Suriye'yi gerekçe gösterdiÄŸini aktardÄ±ÄŸÄ± yazÄ±sÄ±nda, bu kiÅŸilerin, Rusya'ya karÅŸÄ± öfkeli olan halkÄ±n duygularÄ±ndan yararlanmaya ve Suriye halkÄ± ile direniÅŸini dünyanÄ±n gözünde olumsuz hale getiren terör örgütü DEAÅž'Ä±n desteklenmesi için kullanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

"Halep ve Ankara'nÄ±n Kalbine 8 KurÅŸun"

SaldÄ±rÄ±yÄ±, El-Arabi el-Cedid gazetesindeki "Halep ve Ankara'nÄ±n Kalbine 8 KurÅŸun" baÅŸlÄ±klÄ± köÅŸe yazÄ±sÄ±yla ele alan Vail Kandil, Karlov'a sÄ±kÄ±lan kurÅŸunlarÄ±n, Rusya'dan çok Türkiye ile Suriye devriminin canÄ±nÄ± acÄ±ttÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumladÄ±.

Kandil, insani, ahlaki ya da dini hangi deÄŸer ölçeÄŸinde olursa olsun Karlov'un öldürülmesinin, Suriyelilerin katledilmesi ya da Rusya güçlerinin eliyle iÅŸlenen Halep'teki katliamlar gibi kÄ±nanan bir terör suçu olduÄŸu yorumunda bulundu.

"Ä°lk zarar gören Suriye oldu"

Karlov'un öldürülmesinin "Suriye halk devriminin en önde gelen koruyucusu" olarak nitelendirdiÄŸi Türkiye ve Suriye meselesi üzerindeki etkilerini deÄŸerlendiren Kandil, yazÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Elçileri öldürmek asla ezilen, mazlum halklarÄ±n düÅŸündüÄŸü bir ÅŸey deÄŸildi, onlarÄ±n sloganlarÄ± daima elçiliklerin kapatÄ±lmasÄ± ve elçinin gönderilmesi ÅŸeklinde oldu. Büyükelçi Karlov, batÄ± baÅŸkentlerinde Rusya, Ä°ran ve Suriye rejiminin halka karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi suçlarÄ±n protesto edildiÄŸi bir dönemde öldürüldü. Bu sebeple öfke duygusu yerini Rusya büyükelçisinin ölümünden duyulan üzüntüye bÄ±raktÄ±. Bu durumda ilk zarar gören, Suriye devrimi oldu. Büyükelçiye yönelik suikastÄ±n zararÄ±, Rus uçaklarÄ± ya da KasÄ±m Süleymani'nin katliamlarÄ±ndan daha az deÄŸil."

"Hedefteki Türkiye"

Arap basÄ±nÄ±ndaki birçok gazete gibi suikastÄ± manÅŸetten veren Katar merkezli El-Arab, "Hedefteki Türkiye" baÅŸlÄ±klÄ± haberinde saldÄ±rÄ±yÄ±, "Bu olay ile kardeÅŸ ülke Türkiye'ye kin besleyenler, Ä°slam dünyasÄ±nÄ±n bu büyük gücüne karÅŸÄ± sadece kin duymakla kalmÄ±yor, bunu fiile dönüÅŸtürüyor." ifadesiyle okuyucularÄ±na aktardÄ±.