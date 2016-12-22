35 eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara merkezli 12 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda 35 eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 68 eski TRT çalÄ±ÅŸanÄ± hakkÄ±nda yakalama çÄ±karÄ±ldÄ±.KararÄ±n ardÄ±ndan harekete geçen Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Organize Suçlarla Mücadele Åžubesi ekiplerince, Ankara merkezli 12 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Operasyonda 35 eski TRT çalÄ±ÅŸanÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Åžüphelilerin baÅŸkente getirileceÄŸi, firari olanlarÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü öÄŸrenildi.