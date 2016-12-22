O dizi de reyting kurbanÄ± oldu

Show TV'nin sevilen dizisi 'GÃ¼lÃ¼mse Yeter' dizisi Åžubat ayÄ±nda ekranlara veda edecek.

YazlÄ±k dizi olarak yayÄ±nlanmaya baÅŸlayan ve iyi reyting aldÄ±ÄŸÄ± için yeni sezonda da devam eden 'Gülümse Yeter' dizisi bitiyor.YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± MF YapÄ±m'Ä±n üstlendiÄŸi; baÅŸrollerinde Erdal ÖzyaÄŸcÄ±lar, AslÄ± BekiroÄŸlu, YÄ±lmaz Kunt, Sermet YeÅŸil'in rol aldÄ±ÄŸÄ± 'Gülümse Yeter' Åžubat 2017'de ekrana veda ediyor. Show TV'nin yÄ±lbaÅŸÄ± tanÄ±tÄ±mlarÄ±nda oyuncularÄ±nÄ±n da rol aldÄ±ÄŸÄ± Gülümse Yeter, 26'ncÄ± bölümde ekrana veda edecek.