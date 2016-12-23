Ä°talyan spiker masanÄ±n cam olduÄŸunu unutunca o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle tarihe geÃ§ti

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine yer veren Arap medyasÄ±nda konuyla ilgili haber ve yorumlarda, bu olayla TÃ¼rkiye'nin ve Suriye meselesinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi