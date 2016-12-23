Ana Sayfa | MEDYA 23/12/2016 18:45

Ä°talyan spiker masanÄ±n cam olduÄŸunu unutunca o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle tarihe geÃ§ti


Ä°talyan spiker masanÄ±n cam olduÄŸunu unutunca bacaklarÄ±nÄ± aÃ§arak haber sununca iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. Youtube Ã¼zerinden bu videonun paylaÅŸÄ±lmasÄ± 400 bin kez izlendi.

Ä°talya'da gece haberlerini sunan 37 yaÅŸÄ±ndaki haber spikeri Costanza Calabrese, cam masada oturduÄŸunu unutunca olanlar oldu. Haber sunduÄŸu sÄ±rada bacaklarÄ±nÄ± açan güzel spikerin iç çamaÅŸÄ±rÄ± kameranÄ±n görüÅŸ alanÄ±na takÄ±ldÄ±. O esnada haberleri izleyen herkes televizyon baÅŸÄ±nda spikerin iç çamaÅŸÄ±rÄ±nÄ± gördü. Youtube'de paylaÅŸÄ±lan video kÄ±sa süre içinde 400,000 kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi.

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