Ä°talyan spiker masanÄ±n cam olduÄŸunu unutunca o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle tarihe geÃ§ti

Ä°talyan spiker masanÄ±n cam olduÄŸunu unutunca bacaklarÄ±nÄ± aÃ§arak haber sununca iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. Youtube Ã¼zerinden bu videonun paylaÅŸÄ±lmasÄ± 400 bin kez izlendi.
Ä°talya'da gece haberlerini sunan 37 yaÅŸÄ±ndaki haber spikeri Costanza Calabrese, cam masada oturduÄŸunu unutunca olanlar oldu. Haber sunduÄŸu sÄ±rada bacaklarÄ±nÄ± açan güzel spikerin iç çamaÅŸÄ±rÄ± kameranÄ±n görüÅŸ alanÄ±na takÄ±ldÄ±. O esnada haberleri izleyen herkes televizyon baÅŸÄ±nda spikerin iç çamaÅŸÄ±rÄ±nÄ± gördü. Youtube'de paylaÅŸÄ±lan video kÄ±sa süre içinde 400,000 kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendi.