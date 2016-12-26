Demet AkbaÄŸ bu kez programÄ±nda kendisi ÅŸakalandÄ±

Show TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Demet AkbaÄŸ ile Ã‡ok AramÄ±zda' programÄ±nda bu sefer AkbaÄŸ gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±, kendisi ÅŸakalandÄ±.

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat ile bir ÅŸaka hazÄ±rlayan Demet AkbaÄŸ olacaklardan habersiz ÅŸakayÄ± yönetmeye baÅŸladÄ±.ÅžakayÄ± bitirmeye çalÄ±ÅŸan AkbaÄŸ, Midyat'Ä±n fenalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanÄ±nca gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Midyat ise ÅŸakayÄ± sonuna kadar devam ettirdi. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lmak üzere kucaklanan Midyat aniden AkbaÄŸ'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±nca olanlar oldu. Ünlü oyuncu ÅŸakanÄ±n sonunda AkbaÄŸ'a, "Ünlüler aleminin öcünü aldÄ±m." dedi.