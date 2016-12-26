Ana Sayfa | MEDYA 26/12/2016 14:22

Reyting rekortmeni dizi ekranlara veda etmeye hazÄ±rlanÄ±yor


Cuma gÃ¼nlerinin reyting kralÄ± dizisi KiralÄ±k AÅŸk, 69'ncu bÃ¶lÃ¼mde ekranlara veda edecek.

GeçtiÄŸimiz sezon reyting rekorlarÄ± kÄ±ran 'KiralÄ±k AÅŸk' dizisi, bu sezon beklediÄŸi ilgiyi göremeyince final yapma kararÄ± aldÄ±.Elçin Sangu ve BarÄ±ÅŸ Arduç'un baÅŸrolde olduÄŸu KiralÄ±k AÅŸk'Ä±n, Ocak ayÄ±nda final yapacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yapÄ±mcÄ± firma Ortaks YapÄ±m da onayladÄ±.

YAPIM ÅžÄ°RKETÄ°NDEN AÇIKLAMA

YapÄ±m ÅŸirketi sosyal medya hesaplarÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "KiralÄ±k AÅŸk, 69. bölümü ile ekranlara veda etmeye hazÄ±rlanÄ±yor" ifadelerine yer verdi. KiralÄ±k AÅŸk, bu cuma 67'inci bölümüyle ekrana gelecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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MuhteÅŸem YÃ¼zyÄ±l'dan sonra yine aynÄ± projede Ã§alÄ±ÅŸacaklar

BaÅŸrollerini BergÃ¼zar Korel ve Halit ErgenÃ§â€™in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 'VatanÄ±m Sensin' dizisinin oyuncu kadrosuna Selma ErgeÃ§ dahil oldu. Selma ErgeÃ§, dizide Halide Edip AdÄ±var'Ä± canlandÄ±racak.


Demet AkbaÄŸ bu kez programÄ±nda kendisi ÅŸakalandÄ±

Show TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Demet AkbaÄŸ ile Ã‡ok AramÄ±zda' programÄ±nda bu sefer AkbaÄŸ gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±, kendisi ÅŸakalandÄ±.


O Ses TÃ¼rkiye yine reyting birincisi

Bu akÅŸamÄ±n reyting sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re zirve yine O Ses TÃ¼rkiye'nin oldu.