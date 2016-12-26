Reyting rekortmeni dizi ekranlara veda etmeye hazÄ±rlanÄ±yor

Cuma gÃ¼nlerinin reyting kralÄ± dizisi KiralÄ±k AÅŸk, 69'ncu bÃ¶lÃ¼mde ekranlara veda edecek.
GeçtiÄŸimiz sezon reyting rekorlarÄ± kÄ±ran 'KiralÄ±k AÅŸk' dizisi, bu sezon beklediÄŸi ilgiyi göremeyince final yapma kararÄ± aldÄ±.Elçin Sangu ve BarÄ±ÅŸ Arduç'un baÅŸrolde olduÄŸu KiralÄ±k AÅŸk'Ä±n, Ocak ayÄ±nda final yapacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± yapÄ±mcÄ± firma Ortaks YapÄ±m da onayladÄ±.
YAPIM ÅžÄ°RKETÄ°NDEN AÇIKLAMA
YapÄ±m ÅŸirketi sosyal medya hesaplarÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "KiralÄ±k AÅŸk, 69. bölümü ile ekranlara veda etmeye hazÄ±rlanÄ±yor" ifadelerine yer verdi. KiralÄ±k AÅŸk, bu cuma 67'inci bölümüyle ekrana gelecek.