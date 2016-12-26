MuhteÅŸem YÃ¼zyÄ±l'dan sonra yine aynÄ± projede Ã§alÄ±ÅŸacaklar

BaÅŸrollerini BergÃ¼zar Korel ve Halit ErgenÃ§â€™in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 'VatanÄ±m Sensin' dizisinin oyuncu kadrosuna Selma ErgeÃ§ dahil oldu. Selma ErgeÃ§, dizide Halide Edip AdÄ±var'Ä± canlandÄ±racak.

Güzel oyuncu, dizide ‘Halide OnbaÅŸÄ±’ olarak da bilinen, Türk edebiyatÄ±nÄ±n önemli kalemlerinden yazar ve siyasetçi Halide Edib AdÄ±var’Ä± canlandÄ±racak.OyunculuÄŸa yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l ara veren Ergeç, bu süreçte Almanya’da Can Öz’le evlenmiÅŸ, geçtiÄŸimiz nisan ayÄ±nda Yasmin adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir bebek dünyaya getirmiÅŸti.

Uzun aradan sonra aynÄ± projede!

Güzel oyuncu Selma Ergeç daha önce baÅŸrolünü Halit Ergenç'in oynadÄ±ÄŸÄ± MuhteÅŸem YüzyÄ±l'da Kanuni Sultan Süleyman'Ä±n kardeÅŸi Hatice Sultan karekterine hayat vermiÅŸti. Ä°ki ünlü oyuncu uzun aradan sonra tekrar aynÄ± projede yer alacak.