YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi televizyonda hangi programlar var

31 AralÄ±k Cumartesi gecesi televizyon kanallarÄ±nda hangi programlar olacak,detaylar haberimizde

31 AralÄ±k Cumartesi gününü evde geçireceklerin beklediÄŸi haber geldi. 2017 yÄ±lbaÅŸÄ± programlarÄ±yla keyifli bir akÅŸam geçirebilirsiniz. Her televizyon kanalÄ± farklÄ± programlarla izleyicilere alternatifler sunuyor. Ä°ÅŸte kanallarÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ±na özel programlarÄ±...

TV 8 kanalÄ±nda yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi hangi program var

YÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ± TV 8'de O Ses Türkiye programÄ± yayÄ±nlanacak. Pek çok yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n performanslarÄ±nÄ± sergilediÄŸi O Ses Türkiye'de her yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de ünlüler olacak. Ünlü sanatçÄ±lar O Ses Türkiye'de ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± söylerken hem eÄŸlenceli hem de keyifli anlar yaÅŸanacak.

Ä°ÅŸte yÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ± O Ses Türkiye'ye katÄ±lacak ünlüler:

20’ye yakÄ±n ünlü ismin sahneye çÄ±karak performans sergileyeceÄŸi O Ses Türkiye yÄ±lbaÅŸÄ± özel bölümünde son dönemin en komik ikilisi Ahmet Kural ve Murat Cemcir de ÅŸarkÄ± söylecek.

STAR TV kanalÄ±nda yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi hangi program var

Star TV'nin yÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ±nda ünlü sanatçÄ±, megastar Tarkan canlÄ± yayÄ±n olarak konser verecek. Saat 23:00'te baÅŸlayacak olan konserde Tarkan, Türk Sanat müziÄŸi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± özel repertuvarÄ±yla 2 saatlik bir konser verecek.

KANAL D kanalÄ±nda yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi hangi program var

Kanal D'nin eÄŸlenceli yarÄ±ÅŸmasÄ± Ben Bilmem EÅŸim Bilir, yÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ± Kanal D ekranlarÄ±nda olacak. Ben Bilmem EÅŸim Bilir ünlüler eÅŸleriyle birlikte katÄ±lacak. Peki bu ünlüler kimler? Serdar Ortaç-Chloe Ortaç, Wilma Elles-Kerem GöÄŸüÅŸ, Kibariye-Ali KüçükbalçÄ±k ve Ferman Toprak-Hilal Toprak çiftleri olacak. AyrÄ±ca Kibariye, Serdar Ortaç ve Ferman Toprak söyleyecekleri ÅŸarkÄ±larÄ±yla güzel anlar yaÅŸatacak.

SHOW TV kanalÄ±nda yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi hangi program var

Show TV'nin yÄ±lbaÅŸÄ± programÄ±nda ise Güldür Güldür özel bölümüyle yayÄ±nlanacak. Güldür Güldür yÄ±lbaÅŸÄ±nda da yine izleyenleri kahkahaya boÄŸacak.

TLC KANALINDA Ä°SE VÄ°CTORIA SECRET DEFÄ°LESÄ° YER ALACAK

CNBC-E'nin kapanmasÄ±yla birlikte yayÄ±na baÅŸlayan TLC'de ise yÄ±lbaÅŸÄ± klasiÄŸi haline gelen Victoria’s Secret Fashion Show yayÄ±nlanacak.