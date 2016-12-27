FETÃ–'cÃ¼ler photoshop ile bÃ¶yle iftira attÄ±lar

Photoshop ile uydurma haber yapan ZamanArabic.com, Daily Sabah ArapÃ§a'da hiÃ§ yayÄ±nlanmamÄ±ÅŸ bir haberi Photoshop ile kurgulayarak ve logo ekleyerek gerÃ§ekmiÅŸ gibi yayÄ±nladÄ±.

Photoshop ile uydurma haber yapan ZamanArabic.com, Katar ve Türkiye arasÄ±na nifak sokma gayretine giriÅŸti. Büyük bir gazetecilik skandalÄ±na imza atan site, Daily Sabah Arapça'da hiç yayÄ±nlanmamÄ±ÅŸ bir haberi, masa baÅŸÄ±nda kurgulayÄ±p logo ekleyerek yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ gibi gösterdi.

"KATÄ°L ALTINTAÅž, KATAR'I 15 TEMMUZ'DAN SONRA ZÄ°YARET ETTÄ°" Ä°DDÄ°ASI

Alfalak adlÄ± Twitter hesabÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde ZamanArabic.com, Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katili Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n Katar'Ä± 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra 5 kez ziyaret ettiÄŸini iddia etti.

YALAN HABERÄ° GÜÇLENDÄ°RMEK Ä°ÇÄ°N Ä°FTÄ°RA ATTILAR

Site, yalan haberini güçlendirmek için "Hükümet yanlÄ±sÄ± Daily Sabah gazetesi birkaç gün önce yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± haberini kÄ±sa süre sonra yayÄ±ndan kaldÄ±rdÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

"Ä°DDÄ°A EDÄ°LEN HABER HÄ°ÇBÄ°R ZAMAN YAYINLANMAMIÅžTIR"

Konuyla ilgili açÄ±klama yapan Daily Sabah Arapça, iddia edilen haberin hiçbir zaman yayÄ±nlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Google aramalarÄ±nda da bu habere ulaÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±, görüntüdeki fontlarÄ±n da Daily Sabah'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± fontlar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Ülke menfaatlerini göz ardÄ± ederek sansasyon uyandÄ±rÄ±p ülkeler arasÄ± kriz çÄ±karmayÄ± hedefleyen FETÖ'nün hedefine ulaÅŸamayacaÄŸÄ± kaydedilen açÄ±klamada, söz konusu uydurma habere dair gerekli hukuki tedbirlerin de alÄ±nacaÄŸÄ± belirtildi.