Ä°Ã§erde dizisinde ÅŸok ayrÄ±lÄ±k

Ä°Ã§erde dizisinde "Leyla" karakterinin canlandÄ±ran Åženay GÃ¼rler, Leyla'nÄ±n son bÃ¶lÃ¼mde vurulmasÄ±yla diziye veda etti.

BaÅŸrollerinde ÇaÄŸatay Ulusoy, Aras Bulut Ä°ynemli ve Bensu Soral'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± 'Ä°çerde' zirvedeki yerini koruyor. 'Leyla' karakteri son bölümde vurulunca, Åženay Gürler de diziye veda etti.CoÅŸkun, Celal'i bitirecek bir koz getirmesi halinde Mert'e ailesini vereceÄŸini söyledi. Evden ayrÄ±lan Melek, Sarp'Ä±n yanÄ±na gitti. Melek'i takip eden ve eve götürmeye gelen Davut ile Sarp'Ä±n nefes kesen dövüÅŸ sahnesinin sonunda birbirlerine silah çektikleri ve Melek'in araya girdiÄŸi anlar izleyenleri ekran baÅŸÄ±na kilitledi.

REYTÄ°NGLERÄ° KASIP KAVURDU

'Ä°çerde' dizisi, 26 AralÄ±k Pazartesi reyting sÄ±ralamasÄ±nda, AB'de 13,30 izlenme oranÄ± (rating) ve 29,71 izlenme payÄ±, ABC1 20+'da 12,38 izlenme oranÄ± ve 26,01 izlenme payÄ±, Total'de ise 10,41 izlenme oranÄ± ve 22,78 izlenme payÄ± ile birinciliÄŸi elde etti.YönetmenliÄŸini Uluç Bayraktar'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± fenomen dizi, Twitter'da Türkiye gündeminde 12 saat, dünyada ise 7 saat 55 dakika boyunca yer aldÄ±.