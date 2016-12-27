Ana Sayfa | MEDYA 27/12/2016 20:06

SelÃ§uk YÃ¶ntem'in programÄ±na katÄ±lan tarih Ã¶ÄŸretmeni skandala imza attÄ±


'Kim Milyoner Olmak Ä°ster'de yarÄ±ÅŸan tarih Ã¶ÄŸretmeni Sinem OdabaÅŸÄ±'nÄ±n "1976'dan 2008'e kadar devlet baÅŸkanÄ± olan Latin AmerikalÄ± lider kimdir?" sorusuna verdiÄŸi cevap, herkesi ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi.

Selçuk Yöntem'in sunumuyla ATV'de ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster'de yarÄ±ÅŸan Sinem OdabaÅŸÄ±'nÄ±n verdiÄŸi cevap herkesi ÅŸaÅŸkÄ±na çevirdi.11 yÄ±llÄ±k tarih ve sosyal bilgiler öÄŸretmeni, "GeçtiÄŸimiz günlerde hayatÄ±nÄ± kaybeden ve 1976'dan 2008'e kadar devlet baÅŸkanÄ± olan Latin AmerikalÄ± lider kimdir?" sorusu üzerine bir süre düÅŸündükten sonra yüzde 50 joker hakkÄ±nÄ± kullanmak istediÄŸini belirtti.YanlÄ±ÅŸ iki cevap elendikten sonra geriye Fidel Castro ve Ernesto Che Guevara ÅŸÄ±klarÄ± kaldÄ±. Tarih öÄŸretmeni "Che Guevara" cevabÄ±nÄ± vererek büyük bir skandala imza attÄ±.Sosyal medyada günün konusu olan tarih öÄŸretmeni, bazÄ± çevrelerce aÄŸÄ±r bir dille eleÅŸtirildi.

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