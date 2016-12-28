Samanyolu TV dizisinde bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye suikast sahnesi

FETÃ–'nÃ¼n yayÄ±n organlarÄ±ndan Samanyolu TV'de yayÄ±nlanan Nizama AdanmÄ±ÅŸ Ruhlar'Ä±n 89. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yayÄ±nlanan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye suikast sahnesi, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov suikastÄ±nÄ± akÄ±llara getirdi

Ankara'da iÅŸlenen Büyükelçi suikastÄ± ile Samanyolu TV'deki dizisindeki benzerlik sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n dikkatlerden kaçmadÄ±.

BÜYÜKELÇÄ° RESÄ°M SERGÄ°SÄ°NDE

Dizideki sahnede büyükelçi eÅŸiyle bir resim sergisini ziyaret ediyor. Burada serginin Zaman Gazetesi'nde düzenlenmesinde ilginç bir detay olarak ortaya çÄ±kÄ±yor. Resim sergisini gezen büyükelçi rolündeki ÅŸahÄ±s eÅŸiyle birlikte resimlere bakÄ±yor ve resimlerden birini beÄŸeniyor. Bu sÄ±rada suikastçÄ±, büyükelçinin içeceÄŸine zehir katÄ±yor. Ancak suikast baÅŸarÄ±lÄ± olamÄ±yor. Bunun üzerine resim sergisinde tanÄ±tÄ±m yapan bir kadÄ±n rolündeki ÅŸahÄ±s, çantasÄ±ndaki silahÄ± suikastçÄ±ya teslim ediyor.

SuikastçÄ±, büyükelçiye doÄŸru ilerlerken, korumalar tarafÄ±ndan tespit ediliyor ve suikast engelleniyor. SuikastÄ±n engellenmesi haricinde dizideki birçok sahne Ankara'nÄ±n Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastÄ±nÄ± akÄ±llara getirdi.