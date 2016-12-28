Ana Sayfa | MEDYA 28/12/2016 09:36

Ä°zdivaÃ§ programlarÄ± yeni yÄ±ldan sonra ekranlarda yer almayacak


Reklam gelirlerinin dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle 2017'nin ilk haftasÄ±ndan itibaren izdivaÃ§ programlarÄ± ekranlara veda edecek.

Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan'Ä±n sunuculuÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± evlilik programlarÄ±, 2017'nin ilk haftasÄ±nda ekranlarda olmayacak.Medyaradar'Ä±n haberine göre; bu kararÄ±n nedeni olarak, yeni yÄ±lÄ±n ilk haftasÄ±nda izdivaç programlarÄ±nda reklam gelirlerinin düÅŸmesi gösterildi.Üç sunucunun yaptÄ±ÄŸÄ± centilmenlik anlaÅŸmasÄ± uyarÄ±nca izdivaç programlarÄ± 9 Ocak'tan itibaren yayÄ±na baÅŸlayacak.Bu anlaÅŸma izdivaç programlarÄ± arasÄ±nda ilk deÄŸil. Daha önce de evlilik programlarÄ± ortak bir karara varmÄ±ÅŸ, gelin ve damat adaylarÄ±nÄ±n transfer edilmeyeceÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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