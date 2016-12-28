Anne dizisi final mi yapÄ±yor

Star TV'nin sevilen dizisi Anne'nin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yaÅŸanan fidye isteme sahnesi ve Cengiz ve Åžule yerde kanlar iÃ§erisinde yatmasÄ± izleyenlerin dizinin erken final yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmesine sebep oldu.

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Anne'nin dün akÅŸam yayÄ±nlanan bölümünde adeta yer yerinden oynadÄ±. KaçÄ±rÄ±lan Turna'nÄ±n (Melek) öz annesi Åžule ile mutluluk oyunlarÄ± oynamasÄ± yürekleri parçalarken, Zeynep ÖÄŸretmen'in fidye parasÄ±nÄ± denkleÅŸtirme çabasÄ± merakla izlendi. Bir yandan da, Turna'nÄ±n Zeynep ÖÄŸretmen'i hiçe sayan tavÄ±rlarÄ±na ÅŸahit olan izleyici, Turna'nÄ±n bunu öÄŸretmenini korumak için yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±. Bölümün sonunda ise Zeynep'in ÅŸahit olduÄŸu manzara herkesi ÅŸoka uÄŸrattÄ±.

DÄ°ZÄ° FÄ°NAL MÄ° YAPIYOR?

Fidye parasÄ±nÄ± toparlayan Zeynep, Turna'yÄ± kaçÄ±ran Cengiz ve Åžule'nin mekanÄ±na gider. KapÄ±yÄ± açÄ±p içeri girdiÄŸinde, kimsenin beklemediÄŸi bir manzaraya izleyiciyi ÅŸahit eder. GörüldüÄŸü üzere, Cengiz ve Åžule yerde kanlar içerisinde yatmaktadÄ±r. Turna ise mekanda gözükmemektedir. Sahneyi gören izleyiciler, sosyal medyada "Bir dizinin daha sonuna geldik, herkes öldü, Anne dizisi erken final yapÄ±yor" yorumlarÄ±nÄ± yaptÄ±.

ANNE DÄ°ZÄ°SÄ° 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anne dizisi 10. bölümünde; Zeynep'in baÅŸÄ±nÄ±n belaya girmesini istemeyen Turna, suskunluÄŸuna son verip Åžule ile mutluluk oyunu oynamaya baÅŸlar. Cengiz, Zeynep'in karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karak, Turna konusunda bundan sonra tek muhatabÄ±n kendisi olduÄŸunu söyler. Åžule'nin Turna'yÄ± pavyona götürmesi pavyon patronunu sinirlendirir. Bu esnada Turna'yÄ± sormak üzere çocuk bürodan amir de pavyona gelmiÅŸtir. Polisin gelmesi pavyon müÅŸterisini kaçÄ±rÄ±r. Patron bu zararÄ± Cengiz'in ödemesini ister. Cengiz'in ertesi güne kadar parayÄ± hazÄ±r etmesi gereklidir. Cengiz, bu durumu fÄ±rsata çevirerek Zeynep'ten büyük bir meblaÄŸ ister. Turna'ya düzgün bir hayat kurmak için bu parayÄ± kullanacaklarÄ± bahanesini kullanÄ±r. Zeynep parayÄ± bulmak için büyük bir mücadeleye giriÅŸir. Gönül para konusunda Zeynep'e yardÄ±mcÄ± olmak ister. Zeynep Gönül'deki paranÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenince ÅŸok olur ve büyük tepki gösterir. Sonunda kÄ±z kardeÅŸlerinin yardÄ±mÄ±yla, Cahide'yi kÄ±zdÄ±racak bir yöntemle parayÄ± bulur. Ancak Zeynep buluÅŸma yerine geldiÄŸinde Cengiz yoktur. RÄ±fat'Ä±n evine giden Zeynep'i orada büyük bir sürpriz beklemektedir.