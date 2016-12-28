Ana Sayfa | MEDYA 28/12/2016 17:46

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz dizisinde ÅŸok ayrÄ±lÄ±k


ATV'nin sevilen dizisi EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz'da Ã–zer karakterini canlandÄ±ran Hakan Karahan iÃ§in ayrÄ±lÄ±k zilleri Ã§alÄ±yor.

ATV'nin reyting rekorlarÄ± kÄ±ran dizisi 'EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrÄ±lÄ±k rüzgarlarÄ± esiyor. Oktay Kaynarca'nÄ±n baÅŸrolde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± HÄ±zÄ±r karakteri, sezon baÅŸÄ±ndan bu yana aranan haini bularak öldürdü. HaftalardÄ±r merak edilen "Hain kim?" sorusu Özer'in vurularak ölmesiyle cevap bulurken, karaktere can veren Hakan Karahan için de serüvenin sonu oldu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Anne dizisi final mi yapÄ±yor

Star TV'nin sevilen dizisi Anne'nin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yaÅŸanan fidye isteme sahnesi ve Cengiz ve Åžule yerde kanlar iÃ§erisinde yatmasÄ± izleyenlerin dizinin erken final yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmesine sebep oldu.


Ä°zdivaÃ§ programlarÄ± yeni yÄ±ldan sonra ekranlarda yer almayacak

Reklam gelirlerinin dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle 2017'nin ilk haftasÄ±ndan itibaren izdivaÃ§ programlarÄ± ekranlara veda edecek.

samanyolu

Samanyolu TV dizisinde bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye suikast sahnesi

FETÃ–'nÃ¼n yayÄ±n organlarÄ±ndan Samanyolu TV'de yayÄ±nlanan Nizama AdanmÄ±ÅŸ Ruhlar'Ä±n 89. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yayÄ±nlanan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye suikast sahnesi, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov suikastÄ±nÄ± akÄ±llara getirdi