EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz dizisinde ÅŸok ayrÄ±lÄ±k

ATV'nin sevilen dizisi EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz'da Ã–zer karakterini canlandÄ±ran Hakan Karahan iÃ§in ayrÄ±lÄ±k zilleri Ã§alÄ±yor.

ATV'nin reyting rekorlarÄ± kÄ±ran dizisi 'EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrÄ±lÄ±k rüzgarlarÄ± esiyor. Oktay Kaynarca'nÄ±n baÅŸrolde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± HÄ±zÄ±r karakteri, sezon baÅŸÄ±ndan bu yana aranan haini bularak öldürdü. HaftalardÄ±r merak edilen "Hain kim?" sorusu Özer'in vurularak ölmesiyle cevap bulurken, karaktere can veren Hakan Karahan için de serüvenin sonu oldu.