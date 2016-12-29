Financial Times BatÄ±'nÄ±n Suriye'deki etkisinin azalmasÄ±nÄ±n nedenlerini yazdÄ±

Ä°ngiliz Financial Times gazetesine gÃ¶re TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n Suriye'deki geliÅŸmeler iÃ§in hareket etmesi batÄ±nÄ±n Suriye'deki rolÃ¼nÃ¼n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir gÃ¶stergesi

Financial Times'Ä±n iç sayfalarÄ±ndaki haber, "Türkiye ve Rusya, Suriye'de ateÅŸkese yönelik önerilerini ana hatlarÄ±yla belirliyor. Haber, gazetenin Moskova muhabiri Kathrin Hille ve Beyrut muhabiri Nazih Osseiran'Ä±n imzalarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun dünkü "Suriye'de kalÄ±cÄ± bir ateÅŸkese ve siyasi çözüme yakÄ±nÄ±z" ÅŸeklindeki sözleriyle baÅŸlÄ±yor haber. ÇavuÅŸoÄŸlu, "Suriye'de çözümle ilgili iki metin var. Biri siyasi geçiÅŸ süreci, diÄŸeri de ateÅŸkesle ilgili. Bu anlaÅŸmalar her an uygulanabilir" demiÅŸti.

Rusya, Ä°ran ve Türkiye dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlarÄ±nÄ±n geçen hafta Moskova'da yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmeleri ve açÄ±klanan deklarasyonu hatÄ±rlatan Financial Times, tüm bu geliÅŸmelerin BatÄ±'nÄ±n Suriye'deki rolünün azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdiÄŸini vurguluyor.

Financial Times'a göre Türkiye ve Rusya, Suriye'de bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±na yönelik çabalarÄ±nda ABD'yi de sürüncemede bÄ±raktÄ±.

Muhaliflerin tavrÄ± belirsiz

Gazetedeki haberde bununla birlikte, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu'nun herhangi bir detay vermediÄŸi ve Suriyeli muhaliflerin Türkiye ve Rusya'nÄ±n önerileri kabul edip etmeyeceklerinin belirsiz olduÄŸu vurgulanÄ±yor.

Financial Times, Suriye'de daha önce ilan edilen benzer ateÅŸkeslerin baÅŸarsÄ±z olduÄŸunu da hatÄ±rlatmÄ±ÅŸ.

Gazeteye konuÅŸan Suriyeli muhalif bir yetkili, herhangi bir anlaÅŸamada ülke çapÄ±nda bir ateÅŸkese ve Irak Åžam Ä°slam Devleti (IÅžÄ°D) örgütüyle mücadeleye deÄŸinilmesi ancak detaylar üzerindeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸünü söylemiÅŸ.

'Esad esnek olabilir'

Financial Times'taki haberden bazÄ± satrlar ÅŸöyle:

"Kremlin, Anadolu AjansÄ±'nÄ±n, Moskova ve Ankara'nÄ±n genel bir ateÅŸkese yönelik olarak anlaÅŸtÄ±klarÄ±na dair haberini doÄŸrulayamayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°ki ülkenin, (Suriye Devlet BaÅŸkanÄ±) sayÄ±n Esad'Ä±n oynayacaÄŸÄ± role iliÅŸkin görüÅŸayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± nasÄ±l giderecekleri de belirsiz. SayÄ±n ÇavuÅŸoÄŸlu bir kez daha, Ankara'nÄ±n, Suriye Devlet BaÅŸkanÄ±nÄ±n siyasi çözümün önünde engel olduÄŸuna yönelik görüÅŸünü tekrarladÄ±."

Gazeteye konuÅŸan ve Rusya hükümetine Suriye politikasÄ± konusunda danÄ±ÅŸmanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen adÄ± açÄ±klamayan bir Rus Orta DoÄŸu uzmanÄ± ise ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸ:

"Esad esnek olabilir. Siyasi sürece dahil olmasÄ± için pozisyonunda bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapmasÄ± gerektiÄŸi de kendisine söylendi."