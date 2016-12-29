Sevda KuÅŸun KanadÄ±nda dizisinden Karlov suikastÄ±na gÃ¶nderme

Sevda KuÅŸun KanadÄ±nda dizisinde baÅŸrol oyuncularÄ±ndan Sevtap Ã–zaltun'un oynadÄ±ÄŸÄ± TÃ¼may karakterinin Karlov'un suikastÄ±na benzeyen bir durumla Ã¶lmesi Ã¼zerine aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

"Sevda KuÅŸun KanadÄ±nda" dizisinin yönetici-yapÄ±mcÄ±sÄ± Cemal Yavuz, dizinin bir bölümünde, baÅŸrol oyuncularÄ±ndan Sevtap Özaltun'un oynadÄ±ÄŸÄ± Tümay karakterinin ölüm sahnesinin, menfur bir suikaste kurban giden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülme ÅŸekliyle paralellik taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin, "Bu iddialar ülkemiz üzerine oynanan oyunlarÄ±n devamÄ±dÄ±r. FETÖ ve onlarÄ±n dümen suyuna girmiÅŸ olanlar, suikast sonucu gerçekleÅŸtiremediÄŸi Türk-Rus iliÅŸkilerine darbe vurma hedefini Sevda KuÅŸun KanadÄ±nda dizisi üzerinde gerçekleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

"Ä°ZLEME ZAHMETÄ°NDE BULUNMADAN SERVÄ°S ETTÄ°LER"

Yavuz, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, TRT'nin, Türkiye'nin 1970'li yÄ±llarÄ±nÄ± anlatan dizisi "Sevda KuÅŸun KanadÄ±nda"nÄ±n, FETÖ'nün son kalÄ±ntÄ±larÄ± tarafÄ±ndan uydurulan ve tamamen yalanlar üzerine kurulu bir haberle karalanmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. MaksatlÄ± ÅŸekilde uydurulan bu haberin, karÅŸÄ±t görünse bile FETÖ'nün dümen suyuna girmiÅŸ veya iÅŸine geldiÄŸinde onlarla birlikte hareket eden bazÄ± haber sitelerinde, hiç filtre etme veya doÄŸrulama ihtiyacÄ± hissedilmeden ya da internette yer alan dizinin ilgili bölümünü izleme zahmetinde bulunulmadan servis edildiÄŸini aktaran Yavuz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BU Ä°DDÄ°ALAR ÜLKEMÄ°Z ÜZERÄ°NDE OYNANAN OYUNLARIN DEVAMIDIR"

"Suçüstü yakalandÄ±klarÄ± menfur suikast sonrasÄ±nda, yaptÄ±klarÄ±nÄ± örtbas etmek için öküz altÄ±nda buzaÄŸÄ± arayan FETÖ'nün bu çabalarÄ±, zayÄ±flÄ±klarÄ±nÄ±n ve tükenmekte olduklarÄ±nÄ±n açÄ±k bir göstergesi. GörünüÅŸte onlara karÅŸÄ± duran hatta onlarÄ±n zulmüne maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± iddia eden haber sitelerinin, FETÖ'nün sosyal medya tetikçileriyle iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ±, FETÖ ile mücadelenin neden bu kadar zorlu geçtiÄŸini de ortaya koyuyor. Hiçbir etikle baÄŸdaÅŸmayan bu haberleri yapanlarla elbetteki adalet önünde hesaplaÅŸÄ±lacaktÄ±r ama dizimizi izlememiÅŸ olanlar için söz konusu sahne ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek gerekiyor. Sahne, baÅŸrol oyuncularÄ±ndan Sevtap Özaltun'un oynadÄ±ÄŸÄ± Tümay karakterinin ölüm sahnesidir. Söz konusu yalan haberlerde bu sahne, FETÖ tarafÄ±ndan düzenlenen ve menfur bir suikast sonucu Rus Büyükelçisinin öldürülme ÅŸekliyle paralellik taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iddia edilmektedir. Bu iddialar ülkemiz üzerine oynanan oyunlarÄ±n devamÄ±dÄ±r. FETÖ ve onlarÄ±n dümen suyuna girmiÅŸ olanlar, suikast sonucu gerçekleÅŸtiremediÄŸi Türk-Rus iliÅŸkilerine darbe vurma hedefini Sevda KuÅŸun KanadÄ±nda dizisi üzerinde gerçekleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r."