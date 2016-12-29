15 senelik program ekranlara veda ediyor

2001 yÄ±lÄ±ndan bu yana yayÄ±nlanan Telegol programÄ±, kanalÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼lmeye gitmesiyle birlikte yayÄ±n hayatÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Serhat Ulueren'in moderatörlüÄŸünü yaptÄ±ÄŸÄ± Engin Verel, Ümit Karan ve Adnan Aybaba'nÄ±n ise yorumcu olarak görev yaptÄ±klarÄ± Telegol programÄ± ekranlara veda ediyor.Program UEFA Åžampiyonlar Ligi yayÄ±ncÄ±sÄ± olan Star Tv'de 2001 yÄ±lÄ±nda Avrupa ve Lig maçlarÄ±nÄ± yorumlamak amacÄ±yla yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸ, farklÄ± dönemlerde, farklÄ± televizyon kanallarÄ±nda ve farklÄ± yorumcu kadrolarÄ±yla yayÄ±n hayatÄ±na devam etmiÅŸti.

KÜÇÜLME KARARI

25 AÄŸustos 2014 tarihinden bu yana Ethem Sancak'Ä±n sahibi olduÄŸu 360 televizyon kanalÄ±nda pazar ve pazartesi akÅŸamlarÄ± yayÄ±nlanan Telegol programÄ± kanalÄ±n ekonomik küçülme kararÄ± nedeniyle yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.