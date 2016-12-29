Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesinin yazar ve yÃ¶neticilerine yÃ¶nelik aÃ§Ä±lan davada, AslÄ± ErdoÄŸan ve Necmiye Alpay hakkÄ±nda karar verildi

Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, kapatÄ±lan Özgür Gündem Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik açÄ±lan davada tutuklu yargÄ±lanan gazetenin yayÄ±n danÄ±ÅŸma kurulu üyesi AslÄ± ErdoÄŸan, yazar Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nÄ±n tahliyesine karar verdi

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELÄ°ÄžÄ°"NDEN Ä°LK KEZ HAKÄ°M KARÅžISINA ÇIKTILAR

KapatÄ±lan Özgür Gündem Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik açÄ±lan soruÅŸturmada tutuklanan gazetenin YayÄ±n DanÄ±ÅŸma Kurulu üyesi yazar AslÄ± ErdoÄŸan ve Necmiye Alpay 'terör örgütü üyeliÄŸi' suçlamasÄ± ile yargÄ±landÄ±klarÄ± davada ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±.

CUMHURÄ°YET SAVCISINA GÖRÜÅžÜ SORULDU

Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±klar Ä°nan KÄ±zÄ±lkaya, AslÄ± ErdoÄŸan, Necmiye Alpay, genel yayÄ±n yönetmeni Bilir Kaya ile bazÄ± tutuksuz sanÄ±klar ve taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada ifade ve taleplerin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cumhuriyet savcÄ±sÄ±na görüÅŸ soruldu. Ä°nan KÄ±zÄ±lkaya'nÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±nÄ± talep eden savcÄ±, diÄŸer tutuklu sanÄ±klar AslÄ± ErdoÄŸan, Necmiye Alpay, Bilir Kaya'nÄ±n tahliyesini istedi.

23 KASIM'DA TAHLÄ°YE KARARI ÇIKMIÅžTI

ErdoÄŸan ve Alpay örgüt üyesi olmak" ve "devletin birliÄŸi ve ülke bütünlüÄŸünü bozmak" suçlamasÄ± ile tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosu SavcÄ±sÄ± Umut Tepe tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, mahkeme heyeti 23 KasÄ±m'da ErdoÄŸan ve Alpay hakkÄ±ndaki "Devletin birliÄŸi ve ülke bütünlüÄŸünü bozma" suçlamasÄ±yla ilgili yeterli delil bulunmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle tahliye kararÄ± vermiÅŸti.