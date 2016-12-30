Ä°ÅŸte Survivor 2017'de yarÄ±ÅŸacak isimler

Acun IlÄ±calÄ±, Suvivor 2017'de yarÄ±ÅŸacak isimleri aÃ§Ä±klamaya devam ediyor. ÅžarkÄ±cÄ± TarÄ±k MengÃ¼Ã§, oyuncu Seda Demir ve DJ Berna Ã–ztÃ¼rk 2017 Survivor kadrosunda olacak.

Acun IlÄ±calÄ±, Survivor 2017 kadrosunu açÄ±klamaya devam ediyor. IlÄ±calÄ± Twitter hesabÄ±ndan Survivor 2017'de yer alacak 3 ismi daha açÄ±kladÄ±. IlÄ±calÄ±, tweetinde "ÅžakÅŸuka TarÄ±k olarak bilinen sevilen ÅŸarkÄ±cÄ± TarÄ±k Mengüç, Yaprak Dökümü dizisi oyuncularÄ±ndan Seda Demir... ve Ünlü DJ Berna Öztürk de Survivor 2017 kadrosunda. Kendilerine baÅŸarÄ±lar dileriz." dedi.Son olarak Serhat AkÄ±n ve Ä°lhan MansÄ±z'Ä±n kadrosuna katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Survivor 2017'nin tüm yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± önümüzdeki günlerde açÄ±klanacak.