Ana Sayfa | MEDYA 30/12/2016 16:53

Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k hakkÄ±nda tutuklama talebi

Ahmet ÅžÄ±k

Adliyeye sevk edilen gazeteci Ahmet ÅžÄ±k tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Avukat Can Atalay’Ä±n verdiÄŸi bilgiye göre Ä°stanbul BasÄ±n SavcÄ±sÄ± Fahrettin Kerim Yerli, bu sabah Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’ne gelerek, gözaltÄ±nda tutulan Ahmet ÅžÄ±k’Ä±n ifadesini aldÄ±. Sorulara yanÄ±t vermeyen ÅžÄ±k, “GazeteciliÄŸi böyle soruÅŸturamazsÄ±nÄ±z. BeÅŸ yÄ±l öncesinin aynÄ±sÄ± tekrar ediyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu. Bunun üzerine ÅžÄ±k, ÇaÄŸlayan Adliyesi'ne sevk edildi.Ahmet ÅžÄ±k emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na sevk edildi. 

11 TWEET SORULDU 

SavcÄ±lÄ±k sorgusunda ÅžÄ±k'a, attÄ±ÄŸÄ± 11 tweetin sorulduÄŸu öÄŸrenildi. AyrÄ±ca ÅžÄ±k'a MÄ°T ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± haberleri ve Cemil BayÄ±k röportajÄ±nÄ±n da sorulduÄŸu öÄŸrenildi. 

Sorgunun ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 3 saat sonra kararÄ±nÄ± açÄ±klayan savcÄ±lÄ±k ÅžÄ±k'Ä± "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan tutuklanmasÄ± talebi ile nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk etti.

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