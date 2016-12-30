Ä°nternetten yabancÄ± dizi izleyenlere kÃ¶tÃ¼ haber

YabancÄ± dizi izleme siteleri arasÄ±nda en popÃ¼ler olan DiziBOX, Dizipub, Dizimag ve DiziLAB mahkeme kararÄ±yla kapatÄ±ldÄ±.

YabancÄ± dizi izleyicilerinin müdavimi olduÄŸu yabancÄ± dizi yayÄ±nlayan 4 popüler site kapatÄ±ldÄ±. YabancÄ± dizi izleyicileri mahkeme kararÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ±.YabancÄ± dizi izleme siteleri arasÄ±nda en popüler olan dört site yargÄ± kararÄ±yla kapatÄ±ldÄ±.DiziBOX, Dizipub, Dizimag ve DiziLAB kapandÄ±. Siteye eriÅŸmek isteyen kullanÄ±cÄ±lar, "UlaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z internet sitesi mahkeme/savcÄ±lÄ±k kararÄ±yla eriÅŸimi engellenmiÅŸtir" yazÄ±sÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor.