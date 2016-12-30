Ana Sayfa | MEDYA 30/12/2016 20:47

Bild'in Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Kai Diekmann istifasÄ±nÄ± duyurdu


Almanya'nÄ±n en Ã§ok satan gazetesi Bild'in Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Kai Diekmann istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Almanya'nÄ±n en çok satan gazetesi Bild tarafÄ±ndan flaÅŸ haber olarak yapÄ±lan duyuruda, ünlü yönetmenin 31 Ocak 2017 tarihi itibariyle Axel Springer yayÄ±nevindeki görevlerinden kendi isteÄŸiyle ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.Kai Diekmann'a 16 yÄ±l boyunca yaptÄ±ÄŸÄ± genel yayÄ±n yönetmenliÄŸi nedeniyle teÅŸekkür eden Springer Grubu Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Dr. Mathias Döpfner, karardan üzüntü duyduÄŸunu söyledi.

GAZETEDE 30 YIL GEÇÄ°RDÄ°

Bild gazetesi bünyesinde geçen 30 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan gazeteden ayrÄ±lmanÄ±n kendisi açÄ±sÄ±ndan zor olduÄŸunu belirten Kai Diekmann, yeni görevler yapmak istediÄŸini vurguladÄ±. 1985 yÄ±lÄ±nda Axel Springer bünyesinde meslek eÄŸitimine baÅŸlayan Diekmann, Bild, Bild am Sonntag, Welt am Sonntag gibi gazetelerde muhabir, redaktörlük ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

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