Ana Sayfa | MEDYA 01/01/2017 09:22

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisi sona mÄ± eriyor


DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bu hafta yayÄ±nlanmayacaÄŸÄ± dizinin bittiÄŸine dair iddialarÄ± da beraberinde getirdi.

GeçtiÄŸimiz hafta 71. bölümüyle heyecanÄ±n tavan yaptÄ±ÄŸÄ± DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisinde, yeni bölüme dair detaylar merakla bekleniyordu. Ancak dizinin yapÄ±mcÄ±larÄ±, DiriliÅŸ ErtuÄŸrul yeni bölümünün önümüzdeki çarÅŸamba günü olmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

YILBAÅžINA TEPKÄ° MÄ° KOYDU?

Yeni bölümün hemen ardÄ±ndan fragmanÄ± yayÄ±nlamasÄ±yla bilinen DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisinin, yeni bölüm fragmanÄ± henüz çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±. Dizinin hayranlarÄ±, yapÄ±mcÄ± ekibin "yÄ±lbaÅŸÄ±na tepki" olarak bu hamleyi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürmüÅŸtü. Dizi ekibi konuyla ilgili sessizliÄŸini sürdürüyor.

YENÄ° BÖLÜM ERTELENDÄ°

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul 72. bölümü ise 11 Ocak ÇarÅŸamba akÅŸamÄ±, saat 20.00'de TRT 1 ekranlarÄ±nda olacak.

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