Ana Sayfa | MEDYA 01/01/2017 10:11

Ä°ÅŸte 2017 Survivor Ã¼nlÃ¼ ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ takÄ±mlarÄ±


Survivor 2017'nin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ve Ã¼nlÃ¼ takÄ±mlarÄ± belli oldu, 21 Ocak'ta program baÅŸlÄ±yor.

21 Ocak cumartesi akÅŸamÄ± tv8'de baÅŸlayacak Survivor 2017'nin ünlüler ve gönüllüler takÄ±mÄ± kadrolarÄ± belli oldu. Ä°ÅŸte yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lacak isimler...

Ünlüler takÄ±mÄ±; TarÄ±k Mengüç

Ä°lhan MansÄ±z

Serhat AkÄ±n

Furkan KÄ±zÄ±lay

Åžahika Ercümen

Sema Apak

Sabriye Åžengül

PÄ±nar Saka

Seda Demir

Adem KÄ±lÄ±çcÄ±

DJ Berna Öztürk

ÇÄ±lgÄ±n Sedat

Ä°ÅŸte gönüllüler takÄ±mÄ±; TuÄŸçe Melis Demir

Burçak Tuncer

Eser West

Volkan Çetinkaya

Gökhan Gözükan

Fulya Åžahin

Denisa

Ogeday GiriÅŸken

Elif ÅžadoÄŸlu

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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