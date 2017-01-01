Ä°ÅŸte 2017 Survivor Ã¼nlÃ¼ ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ takÄ±mlarÄ±

Survivor 2017'nin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ve Ã¼nlÃ¼ takÄ±mlarÄ± belli oldu, 21 Ocak'ta program baÅŸlÄ±yor.
21 Ocak cumartesi akÅŸamÄ± tv8'de baÅŸlayacak Survivor 2017'nin ünlüler ve gönüllüler takÄ±mÄ± kadrolarÄ± belli oldu. Ä°ÅŸte yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lacak isimler...
Ünlüler takÄ±mÄ±; TarÄ±k Mengüç
Ä°lhan MansÄ±z
Serhat AkÄ±n
Furkan KÄ±zÄ±lay
Åžahika Ercümen
Sema Apak
Sabriye Åžengül
PÄ±nar Saka
Seda Demir
Adem KÄ±lÄ±çcÄ±
DJ Berna Öztürk
ÇÄ±lgÄ±n Sedat
Ä°ÅŸte gönüllüler takÄ±mÄ±; TuÄŸçe Melis Demir
Burçak Tuncer
Eser West
Volkan Çetinkaya
Gökhan Gözükan
Fulya Åžahin
Denisa
Ogeday GiriÅŸken
Elif ÅžadoÄŸlu