TÃ¼rkiye bugÃ¼n Pakistan'Ä±n izinden mi gidiyor

ÃœnlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'ya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Daily Telegraph gazetesi iÃ§in bir makale kaleme alan tarihÃ§i akademisyen Mark Almond,TÃ¼rkiye'yle ilgili Ã¶nemli tespitlerde bulundu

"Åžiddetin tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± kriz dönemlerinde insanlar sorunlarÄ± çözebilecek güçlü bir lider arar. Peki ya zaten güçlü bir lider iktidardayken ülke terörizmin yarattÄ±ÄŸÄ± kaosun içindeyse?

"Türkiye'nin içinde bulunduÄŸu durum eÅŸsiz derecede vahim. 1980 askeri darbesinden bu yana, hatta belki de Atatürk'ten bu yana en güçlü CumhurbaÅŸkanÄ± iktidarda.

"Ancak ErdoÄŸan, iktidarÄ± ve yetkileri elinde toplama konusundaki olaÄŸanüstü becerisini, ülkenin sorunlarÄ±nÄ± çözme konusunda sergileyemiyor.

" ErdoÄŸan hâlâ bir demokrasi olan Türkiye'de tüm yetkileri tekelinde toplarken, rastgele cinayetler, intihar saldÄ±rÄ±larÄ± ve ülkenin güneydoÄŸusunda Kürtlere karÅŸÄ± yürütülen mücadele kontrol dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±.

"Garip bir biçimde ErdoÄŸan, toplumu tehdit edenleri bertaraf edemeyen bir kontrol hastasÄ±. Hatta kaprisli yönetim tarzÄ±, bu tehditlerin artmasÄ±na yol açtÄ±.

"Suriye'de Esad rejimine karÅŸÄ± savaÅŸmalarÄ± için cesaretlendirdiÄŸi ve silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± radikal cihatçÄ±larÄ±n bir gün kendi ülkesini de hedef alabileceÄŸi riskini göz ardÄ± etti.

"Esad rejimi zayÄ±fken Suriye'deki Kürtler bölgedeki aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±lar.

"ErdoÄŸan ise Kürtlerin Türkiye'nin güneyinde bir devletçik yaratmalarÄ±nÄ± engellemek için harekete geçti.

"Ancak BatÄ±'nÄ±n Kürtlere karÅŸÄ± giriÅŸilecek mücadele için talep ettiÄŸi bedel IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± kararlÄ± mücadeleydi.

"Türkiye'de Kürtlere ve IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan sÄ±kÄ± tedbirler, terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± da tetikledi. Kürt gruplar çoÄŸunlukla askeri veya polisi hedef aldÄ±, IÅžÄ°D ise sivilleri.

'DÄ±ÅŸ politikada dönüÅŸüm yaÅŸandÄ±; Yeni ortak Rusya'

"ErdoÄŸan'Ä±n dÄ±ÅŸ politikasÄ± da Rusya ile Ä°ran'la düÅŸmanlÄ±ktan ortaklÄ±ÄŸa dönerken, BatÄ±'daki en önemli müttefiki ABD, Türkiye'deki terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n arkasÄ±nda olmakla suçlandÄ±.

"ErdoÄŸan döneminde Türkiye ekonomisi hÄ±zlÄ± büyüme döneminden hÄ±zlÄ± düÅŸüÅŸe geçti. Bir ara Müslüman toplum ile piyasa ekonomisini bir arada barÄ±ndÄ±rma mucizesini gerçekleÅŸtirmiÅŸ gibi duruyordu. Ancak Suriye ile Irak'taki savaÅŸlarÄ±n etkisi ve terör saldÄ±rÄ±larÄ± turistleri ülkeden kaçÄ±rdÄ±, Türkiye ekonomisini de derin bir resesyona hazÄ±rladÄ±.

"Türkiye'de eskiden güçlü askeri liderler kamusal düzeni yeniden tesis etmek için -genellikle kanlÄ± yollara baÅŸvurarak- devreye girerlerdi.

"Ancak 15 Temmuz'daki baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸiminden sonra yeni bir giriÅŸim -en azÄ±ndan baÅŸarÄ± ÅŸansÄ± olan yeni bir giriÅŸim- mümkün gözükmüyor.

"Elbette mevcut açmazdan demokratik yollarla çÄ±kÄ±lmasÄ± tercih edilir. Ancak ErdoÄŸan'Ä±n parlamentodaki rakipleri bölünmüÅŸ durumda ve tabanlarÄ± da Kürtler ya da laikler gibi belli azÄ±nlÄ±k gruplardan oluÅŸuyor.

'Türkiye'de istikrarsÄ±zlÄ±k BatÄ± için de istikrarsÄ±zlÄ±k olur'

"Türkiye Avrupa'nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±ndaki hasta adama mÄ± dönüÅŸüyor? Suriye'deki radikal cihatçÄ±larÄ±n Taliban benzeri bir tehdit yarattÄ±ÄŸÄ± bir Pakistan örneÄŸine mi benzemeye baÅŸladÄ±?

"Maalesef on yÄ±llarca bölgede model ülke olarak gösterilen Türkiye, önünü Pakistan'Ä±n açtÄ±ÄŸÄ± yoldan yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± ilerliyor.

"Belki iktidar partisi içerisinde ErdoÄŸan'Ä±n gücü tekeline almasÄ±ndan rahatsÄ±z olanlar vardÄ±r.

"Ancak ErdoÄŸan'a karÅŸÄ± çÄ±kacak cesaretleri ya da yeterli sayÄ±larÄ± olduÄŸundan ÅŸüpheliyim.

"Türkiye'nin acÄ±larÄ± dinmeyecek gibi duruyor. Ancak ülkenin hassas jeopolitik konumu düÅŸünüldüÄŸünde Türkiye'nin istikrarsÄ±zlaÅŸmasÄ±nÄ±n BatÄ± için de istikrarsÄ±zlÄ±k anlamÄ±na geleceÄŸi unutulmamalÄ±."

Kaynak: BBC Türkçe