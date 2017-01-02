BatÄ± TÃ¼rkiye'ye verebildiÄŸi tÃ¼m desteÄŸi sonuna kadar vermeli

Ä°ngiliz basÄ±n organlarÄ±ndan Times gazetesi, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir baÅŸyazÄ±ya yer vermiÅŸ

'Ä°stanbul'da katliam' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan yazÄ±da, "Türkiye kritik bir dönemeçte. BatÄ± verebildiÄŸi tüm desteÄŸi vermeli" deniyor:

"Yeni yÄ±l Türkiye için vahÅŸi ve kaygÄ± verici bir zalimlikle baÅŸladÄ±. 39 kiÅŸiyi öldürüp yaklaÅŸÄ±k 70 kiÅŸiyi yaralayan terörist hâlâ sokaklarda.

"Bir ülke büyük bir öfke içerisinde, ÅŸokta ve korkudan felç olmuÅŸ vaziyette. Bu, Türkiye'nin son altÄ± ay içerisinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± beÅŸinci kitlesel saldÄ±rÄ±ydÄ±.

"Türkiye IÅžÄ°D'e ve Kürtlere karÅŸÄ± yürüttüÄŸü operasyonlarÄ±n bedelini aÄŸÄ±r biçimde ödüyor.

"Yeni saldÄ±rÄ±larÄ±n yaÅŸanmasÄ± ve daha fazla kanÄ±n akmasÄ± neredeyse kesin.

Reina saldÄ±rÄ±sÄ± ve Suriye'de ateÅŸkes

"Son saldÄ±rÄ± IÅžÄ°D'in tüm izlerini taÅŸÄ±yor. BatÄ±lÄ± yaÅŸam tarzÄ±nÄ± yaÅŸayan sivillerin hedef alÄ±nmasÄ± örgütün kabul edilemez bir özelliÄŸi.

"MutluluÄŸu tercih edenlerin böylesine vahÅŸice öldürülmesinin yarattÄ±ÄŸÄ± tezat, tepkiyi artÄ±rÄ±yor. BatÄ±'daki tepki büyüdükçe de daha fazla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± topluma yabancÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ Müslüman'Ä± IÅžÄ°D'e itiyor.

"Son saldÄ±rÄ±nÄ±n zamanlamasÄ±, Rusya ve Türkiye tarafÄ±ndan hazÄ±lanan ve Suriye'de ilân edilen ateÅŸkesle de baÄŸlantÄ±lÄ± olabilir.

"Radikal Ä°slamcÄ±lar kÄ±sa süre öncesine kadar IÅžÄ°D'e silah sevkiyatÄ±na ses çÄ±karmayan Türkiye'nin ÅŸimdi aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± IÅžÄ°D'le mücadeleden yana koymasÄ±na öfkeli.

"Rusya'yla varÄ±lan anlaÅŸmayÄ± bir ihanet olarak görüyorlar. Özgür Suriye Ordusu ve Ä°stanbul merkezli Suriyeli muhalifler de Türkiye'nin bu reel siyaset hamlesi konusunda rahatsÄ±z.

"BatÄ±'nÄ±n bu kritik dönemeçte Türkiye'ye verebileceÄŸi tüm desteÄŸi vermesi gerek. Özellikle baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda BatÄ±'nÄ±n gayretsiz desteÄŸi ve tüm muhalefetin susturulmasÄ± yönünde atÄ±lan tasfiye adÄ±mlarÄ±na getirilen haklÄ± eleÅŸtiriler, Türkiye'nin NATO ile iliÅŸkilerini tehlikeli biçimde gerdi.

"Rusya'yla yapÄ±lan Suriye ateÅŸkesinde BatÄ± Türkiye'nin ortaÄŸÄ± deÄŸildi. Kilit öneme sahip bir NATO müttefikinin Moskova'yla yakÄ±nlaÅŸma hÄ±zÄ± da BatÄ±'yÄ± son derece tedirgin etmiÅŸ durumda.

Ä°stihbarat paylaÅŸÄ±mÄ±

"Ancak taraflar makul davranÄ±yor ve ne Amerika, ne de Türkiye'nin AvrupalÄ± ortaklarÄ± ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

"AnlaÅŸma BM Güvenlik Konseyi tarafÄ±ndan da oybirliÄŸiyle desteklendi.

"Türkiye'nin Ä±lÄ±mlÄ± Suriye muhalefetinin çÄ±karlarÄ±nÄ± korumasÄ± konusunda BatÄ±'nÄ±n Türkiye'ye her zamankinden fazla güvenmesi gerek.

"Böylelikle Ankara'ya ileride baÅŸlayabilecek barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinde Türkiye aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla BatÄ±'yÄ± da temsil edebileceÄŸinin mesajÄ± verilmeli.

"Bir diÄŸer destek ise istihbarat alanÄ±nda olmalÄ±. BatÄ±lÄ± ülkeler IÅžÄ°D konusunda ellerindeki tüm istihbaratÄ± Türkiye'yle paylaÅŸmalÄ±.

"BatÄ±'nÄ±n ErdoÄŸan'Ä± kitlesel tasfiyelerin ters tepebileceÄŸi konusunda uyarmasÄ± doÄŸru ve haklÄ±. Ancak bu huysuz ve zaman zaman aÅŸÄ±rÄ± ÅŸüpheci olabilen CumhurbaÅŸkanÄ±'na seslenirken seçtiÄŸi kelimelere de dikkat etmeli.

"Türkiye hayati bir müttefik. Bu trajedi karÅŸÄ±sÄ±nda tüm iyi dileklerimize ve yardÄ±mÄ±mÄ±za ihtiyacÄ± var."

Kaynak: BBC Türkçe