Ana Sayfa | MEDYA 02/01/2017 10:45

Rol arkadaÅŸÄ±yla tartÄ±ÅŸÄ±nca setten kovulan Selen Soyder'in yerini alacak isim belli oldu


Hangimiz Sevmedik dizisinin setinde yaÅŸanan kavganÄ±n ardÄ±ndan kadro dÄ±ÅŸÄ± edilen Selen Soyder'in yerine Sezgi Sena Akay gelecek.

Hangimiz Sevmedik dizisinin setinde yaÅŸanan kavga sonrasÄ±nda kadrodan çÄ±kartÄ±lan Selen Soyder’in yerini alacak olan isim belli oldu.Rol arkadaÅŸÄ± Can Yaman’la kavga ettikten sonra “Hangimiz Sevmedik” dizisinden ayrÄ±lan Selen Soyder’in yerini Sezgi Sena Akay alÄ±yor. YapÄ±mcÄ± ÅŸirket, 2012’de önce Best Model Of Turkey, ardÄ±ndan Best Model Of The Word’de birinci seçilen Akay’la anlaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Yerine Gelen Ä°sim

BaÅŸrollerini Can Yaman, Altan Erkekli, Cengiz Bozkurt, Gül Onat, Mehtap Bayri, Bülent Åžakrak, Veysel Diker, Berfu Öngören, Erdem BaÅŸ, BarÄ±ÅŸ BaÅŸar ve Selma KutluÄŸ'un paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mda bundan böyle Sezgi Sena Akay’Ä± izleyeceÄŸiz. Akay son olarak ‘AcÄ± AÅŸk’ adlÄ± dizide boy göstermiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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ingiliz basÄ±nÄ±

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan BatÄ±ya TÃ¼rkiye Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Ä°stanbul'un Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'daki saldÄ±rÄ±yÄ± konuÅŸuyor. Gazeteler, BatÄ±â€™ya terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± mÃ¼cadelesinde TÃ¼rkiyeâ€™ye destek verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

reina saldÄ±rÄ±

BatÄ± TÃ¼rkiye'ye verebildiÄŸi tÃ¼m desteÄŸi sonuna kadar vermeli

Ä°ngiliz basÄ±n organlarÄ±ndan Times gazetesi, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir baÅŸyazÄ±ya yer vermiÅŸ

Daily Telegraph

TÃ¼rkiye bugÃ¼n Pakistan'Ä±n izinden mi gidiyor

ÃœnlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'ya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Daily Telegraph gazetesi iÃ§in bir makale kaleme alan tarihÃ§i akademisyen Mark Almond,TÃ¼rkiye'yle ilgili Ã¶nemli tespitlerde bulundu