Rol arkadaÅŸÄ±yla tartÄ±ÅŸÄ±nca setten kovulan Selen Soyder'in yerini alacak isim belli oldu

Hangimiz Sevmedik dizisinin setinde yaşanan kavga sonrasında kadrodan çıkartılan Selen Soyder’in yerini alacak olan isim belli oldu.Rol arkadaşı Can Yaman’la kavga ettikten sonra “Hangimiz Sevmedik” dizisinden ayrılan Selen Soyder’in yerini Sezgi Sena Akay alıyor. Yapımcı şirket, 2012’de önce Best Model Of Turkey, ardından Best Model Of The Word’de birinci seçilen Akay’la anlaştı.

Başrollerini Can Yaman, Altan Erkekli, Cengiz Bozkurt, Gül Onat, Mehtap Bayri, Bülent Şakrak, Veysel Diker, Berfu Öngören, Erdem Baş, Barış Başar ve Selma Kutluğ'un paylaştığı yapımda bundan böyle Sezgi Sena Akay’ı izleyeceğiz. Akay son olarak ‘Acı Aşk’ adlı dizide boy göstermişti.