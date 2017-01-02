Rol arkadaÅŸÄ±yla tartÄ±ÅŸÄ±nca setten kovulan Selen Soyder'in yerini alacak isim belli oldu

Hangimiz Sevmedik dizisinin setinde yaÅŸanan kavganÄ±n ardÄ±ndan kadro dÄ±ÅŸÄ± edilen Selen Soyder'in yerine Sezgi Sena Akay gelecek.

Hangimiz Sevmedik dizisinin setinde yaÅŸanan kavga sonrasÄ±nda kadrodan çÄ±kartÄ±lan Selen Soyder’in yerini alacak olan isim belli oldu.Rol arkadaÅŸÄ± Can Yaman’la kavga ettikten sonra “Hangimiz Sevmedik” dizisinden ayrÄ±lan Selen Soyder’in yerini Sezgi Sena Akay alÄ±yor. YapÄ±mcÄ± ÅŸirket, 2012’de önce Best Model Of Turkey, ardÄ±ndan Best Model Of The Word’de birinci seçilen Akay’la anlaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Yerine Gelen Ä°sim

BaÅŸrollerini Can Yaman, Altan Erkekli, Cengiz Bozkurt, Gül Onat, Mehtap Bayri, Bülent Åžakrak, Veysel Diker, Berfu Öngören, Erdem BaÅŸ, BarÄ±ÅŸ BaÅŸar ve Selma KutluÄŸ'un paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mda bundan böyle Sezgi Sena Akay’Ä± izleyeceÄŸiz. Akay son olarak ‘AcÄ± AÅŸk’ adlÄ± dizide boy göstermiÅŸti.