Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan BatÄ±ya TÃ¼rkiye Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Ä°stanbul'un Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'daki saldÄ±rÄ±yÄ± konuÅŸuyor. Gazeteler, BatÄ±â€™ya terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± mÃ¼cadelesinde TÃ¼rkiyeâ€™ye destek verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ± Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda geniÅŸ ÅŸekilde yer alÄ±rken, bazÄ± köÅŸe yazÄ±larÄ±nda BatÄ±’ya terör örgütü DEAÅž’a karÅŸÄ± mücadelesinde Türkiye’nin yanÄ±nda yer almasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

The Times gazetesinin baÅŸyazÄ±sÄ±nda, Türkiye’nin DEAÅž’la mücadeleye katÄ±lmasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda aÄŸÄ±r bedel ödediÄŸi belirtilerek "Türkiye hayati bir müttefik. Bu trajik saatte BatÄ±’nÄ±n bütün sempatisine ve yardÄ±mÄ±na ihtiyaç duyuyor." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi düzenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n Suriye’de Türkiye ve Rusya’nÄ±n ortaklaÅŸa saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ateÅŸkesle de ilgili olabileceÄŸine iÅŸaret edilen yazÄ±da, "Bu kritik dönemeçte BatÄ± Türkiye’ye verebileceÄŸi bütün desteÄŸi vermeli. DesteÄŸin ilk iÅŸareti de BatÄ±’nÄ±n DEAÅž’la veya ateÅŸkesin dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±lan diÄŸer Ä°slamcÄ± terör gruplarÄ±yla ilgili elinde ne istihbarat varsa onu Türkiye’yle paylaÅŸmasÄ± olacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

The Independent köÅŸe yazarÄ± Simon Calder de terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n Türkiye’de en çok turizm sektörünü etkilediÄŸini belirterek saldÄ±rÄ±lar nedeniyle ülkeyi ziyaret etmekten vazgeçmenin terörün amacÄ±na hizmet edeceÄŸini vurguladÄ±.

Türkiye’ye kÄ±sa zamanda yeniden gitmek için sabÄ±rsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Cadler, "Çünkü rastgele ÅŸiddete karÅŸÄ± koymanÄ±n en iyi yolu davranÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmemek ve ona amacÄ±na ulaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± göstermektir.” görüÅŸünü dile getirdi.

Türkiye’de tatil yapmanÄ±n getireceÄŸi riskin küçük olduÄŸunu kaydeden Cadler, yazÄ±sÄ±nda, "Trafik kazalarÄ±, silahlÄ± bir saldÄ±rgandan veya terör saldÄ±rÄ±larÄ±ndan daha büyük risk teÅŸkil ediyor. Bu büyük ülkenin misafirperver bir halkÄ±, zengin bir mirasÄ±, muhteÅŸem bir mutfaÄŸÄ± ve ÅŸahane plajlarÄ± var. Ancak milyonlarca Ä°ngiliz ailenin güneÅŸli bir kaçamak aramaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ÅŸu günlerde, korkularÄ± onlarÄ± baÅŸka yönlere yönlendirebilir." ifadelerine yer verdi.