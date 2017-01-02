Ana Sayfa | MEDYA 02/01/2017 23:17

SaldÄ±rÄ±dan sonra karar deÄŸiÅŸti ekranlarda yer almaya devam edecekler


Ä°zdivaÃ§ programlarÄ± Ã¶nemli bir karar alÄ±p yeni yÄ±ldan itibaren yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lacaktÄ± ancak Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan anlaÅŸmanÄ±n bozulduÄŸunu duyurdular.

Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan izdivaç programlarÄ±nÄ±n yeni yÄ±lÄ±n ilk haftasÄ±nda yayÄ±nlanmamasÄ± kararÄ±nÄ± almÄ±ÅŸlardÄ± ama sürpriz bir karara imza atarak vazgeçtiler.MedyaRadar'da yer alan özel habere göre Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan arasÄ±nda yapÄ±lan bir görüÅŸme sonrasÄ±nda izdivaç programlarÄ±nÄ±n yeni yÄ±lÄ±n ilk haftasÄ±nda yayÄ±nlanmamasÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°LK HAFTA YAYINDA OLMAYACAKTI

Buna göre 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda evlilik programlarÄ± yayÄ±nda olmayacak, 9 Ocak 2017 tarihi itibarÄ±yla yeniden yayÄ±na baÅŸlayacaklardÄ±.

REÄ°NA SALDIRISI SONRASI ANLAÅžMA BOZULDU

Ancak 3 isim Reina KatliamÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan bu kararÄ± dün yeniden masaya yatÄ±rdÄ± ve "hayatÄ±n devamÄ± için" programlarÄ±n da devam etmesi yolunda ortak görüÅŸe vardÄ±.Buna göre üç sunucu arasÄ±nda daha önce yapÄ±lan centilmenlik anlaÅŸmasÄ± rafa kaldÄ±rÄ±ldÄ± ve yayÄ±nlarÄ±n bugünden itibaren devamÄ±na karar verildi.

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