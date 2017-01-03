Hanife'nin izdivaÃ§ programÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ tansiyonu yÃ¼kseltti

Hanife, Serkan ile Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin ardÄ±ndan canlÄ± yayÄ±na Ã§Ä±kmamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. Ancak yeni sezonda kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren gelin adayÄ±na gelen talip Ã¼zerine tansiyon yÃ¼kseldi.

Hafta içi her gün Star TV ekranlarÄ±nda izleyici ile buluÅŸan "Zuhal Topal'la" programÄ±nÄ±n dün yayÄ±nlanan bölümünde canlÄ± yayÄ±nda tansiyon yükseldi.Locadaki gelin adaylarÄ±ndan Hanife'nin, talibi Turhan Bey'le karÅŸÄ±laÅŸma anÄ±nda Serkan'Ä±n; "Dikkatimi çekti locada bir damat adayÄ± iç geçire iç geçire Hanife'ye bakÄ±yor. Neden böyle bakÄ±yor?" sözleri canlÄ± yayÄ±nda tansiyonu yükseltti.

"HANÄ°FE'DEN DEÄžÄ°L ANGELÄ°NA'DAN HOÅžLANIYOR"

Serkan'Ä±n bu sözleri üzerine locadaki damat adaylarÄ±ndan Okan, Hanife'den ikinci bir ÅŸans istediÄŸini açÄ±kladÄ±. DiÄŸer loca adaylarÄ±nÄ±n; "Okan, Hanife'den deÄŸil Angelina'dan hoÅŸlanÄ±yor" demesi üzerine ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°KÄ°SÄ° DE OLUMSUZ YANIT VERDÄ°

Önce Hanife'den ikinci bir ÅŸans isteyen Okan'Ä±n, sonra Angelina'dan hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± büyük tepki almasÄ±na neden oldu. Hanife de, Angelina da Okan'a olumsuz yanÄ±t verirken, sinirleri bozulan Hanife gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

Ä°ÅžLER Ä°YÄ°CE SARPA SARDI

Åžimdi merak edilen; Serkan'Ä±n neden böyle bir açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ±, kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran bu iddialarÄ±n sonrasÄ±nda ilerleyen günlerde nelerin yaÅŸanacaÄŸÄ±.