Ana Sayfa | MEDYA 03/01/2017 10:20

Hanife'nin izdivaÃ§ programÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ tansiyonu yÃ¼kseltti


Hanife, Serkan ile Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin ardÄ±ndan canlÄ± yayÄ±na Ã§Ä±kmamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. Ancak yeni sezonda kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren gelin adayÄ±na gelen talip Ã¼zerine tansiyon yÃ¼kseldi.

Hafta içi her gün Star TV ekranlarÄ±nda izleyici ile buluÅŸan "Zuhal Topal'la" programÄ±nÄ±n dün yayÄ±nlanan bölümünde canlÄ± yayÄ±nda tansiyon yükseldi.Locadaki gelin adaylarÄ±ndan Hanife'nin, talibi Turhan Bey'le karÅŸÄ±laÅŸma anÄ±nda Serkan'Ä±n; "Dikkatimi çekti locada bir damat adayÄ± iç geçire iç geçire Hanife'ye bakÄ±yor. Neden böyle bakÄ±yor?" sözleri canlÄ± yayÄ±nda tansiyonu yükseltti.

"HANÄ°FE'DEN DEÄžÄ°L ANGELÄ°NA'DAN HOÅžLANIYOR"

Serkan'Ä±n bu sözleri üzerine locadaki damat adaylarÄ±ndan Okan, Hanife'den ikinci bir ÅŸans istediÄŸini açÄ±kladÄ±. DiÄŸer loca adaylarÄ±nÄ±n; "Okan, Hanife'den deÄŸil Angelina'dan hoÅŸlanÄ±yor" demesi üzerine ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°KÄ°SÄ° DE OLUMSUZ YANIT VERDÄ°

Önce Hanife'den ikinci bir ÅŸans isteyen Okan'Ä±n, sonra Angelina'dan hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± büyük tepki almasÄ±na neden oldu. Hanife de, Angelina da Okan'a olumsuz yanÄ±t verirken, sinirleri bozulan Hanife gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

Ä°ÅžLER Ä°YÄ°CE SARPA SARDI

Åžimdi merak edilen; Serkan'Ä±n neden böyle bir açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ±, kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran bu iddialarÄ±n sonrasÄ±nda ilerleyen günlerde nelerin yaÅŸanacaÄŸÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


SaldÄ±rÄ±dan sonra karar deÄŸiÅŸti ekranlarda yer almaya devam edecekler

Ä°zdivaÃ§ programlarÄ± Ã¶nemli bir karar alÄ±p yeni yÄ±ldan itibaren yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lacaktÄ± ancak Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan anlaÅŸmanÄ±n bozulduÄŸunu duyurdular.

ingiliz basÄ±nÄ±

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan BatÄ±ya TÃ¼rkiye Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Ä°stanbul'un Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'daki saldÄ±rÄ±yÄ± konuÅŸuyor. Gazeteler, BatÄ±â€™ya terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± mÃ¼cadelesinde TÃ¼rkiyeâ€™ye destek verme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu


Rol arkadaÅŸÄ±yla tartÄ±ÅŸÄ±nca setten kovulan Selen Soyder'in yerini alacak isim belli oldu

Hangimiz Sevmedik dizisinin setinde yaÅŸanan kavganÄ±n ardÄ±ndan kadro dÄ±ÅŸÄ± edilen Selen Soyder'in yerine Sezgi Sena Akay gelecek.