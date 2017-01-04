Times gazetesi Reina saldÄ±rganÄ±nÄ± analiz etti

Times gazetesi Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n Orta Asya kÃ¶kenli olabileceÄŸi ÅŸÃ¼phesinin ardÄ±ndan bu Ã¼lkelerden IÅžÄ°D'e katÄ±lÄ±mÄ± ele alan bir analiz yayÄ±nlad

"Türk basÄ±nÄ±, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± düzenleyen kiÅŸinin, Çin'in Åžincan bölgesinden bir Uygur Türkü olduÄŸunu, Türkiye'ye de Kazakistan üzerinden geldiÄŸini yazÄ±yor.

"2015'te IÅžÄ°D 'en yaÅŸlÄ± savaÅŸçÄ±sÄ±' olarak tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± 80 yaÅŸÄ±ndaki Muhammed Amin adlÄ± beyaz sakallÄ± militanÄ±n videosunu internete koyduÄŸunda, 'komik bir haber' olarak algÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

"Ama Amin'in hikayesi aslÄ±nda bir uyarÄ±ydÄ±. Çin'in Uygur Türklerine baskÄ±sÄ±ndan usandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Suriye'de IÅžÄ°D saflarÄ±nda savaÅŸÄ±rken oÄŸlunun izinden giderek örgüte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yordu.

"Eski bir imam olan Amin, savaÅŸmak için geldiÄŸi Suriye'ye eÅŸini, kÄ±zÄ±nÄ± ve dört torununu da getirmiÅŸti. AynÄ± Türk basÄ±nÄ±nda çÄ±kan haberlere göre Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi.

"Çin 2015 yÄ±lÄ±nda 300 vatandaÅŸÄ±nÄ±n Suriye'de savaÅŸmaya gitmiÅŸ olabileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Büyük kÄ±smÄ± Nusra Cephesi'yle birlikte hareket eden 'Türkistan Ä°slami Partisi' adlÄ± örgüte katÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±.

"Bu örgütün bugün binlerce olmasa bile yüzlerce militanÄ± var.

"Geçen yÄ±l internete sÄ±zan IÅžÄ°D belgelerindeyse 114 Çin vatandaÅŸÄ±nÄ±n IÅžÄ°D'e katÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸu görülüyordu.

"Pek çoÄŸu aynÄ± Muhammed Amin gibi ailelerini de yanlarÄ±nda getirmiÅŸlerdi. KÄ±sa vadede ülkelerine dönmek gibi bir niyetleri yoktu.

"Uygur Türkü çocuklar, KÄ±rgÄ±z ve Kazak çocuklarla birlikte IÅžÄ°D tarafÄ±ndan eÄŸitildi.

"Kazak çocuklar, IÅžÄ°D'in propaganda videolarÄ±nda yakalanan 'casuslarÄ±' öldürürken görülüyordu.

'Türkiye'de kolayca kalabalÄ±ÄŸa karÄ±ÅŸÄ±yorlar'

"Bugüne kadar 2000 ila 4000 Orta AsyalÄ±nÄ±n IÅžÄ°D'e katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yor. BunlarÄ±n arasÄ±nda Uygurlar da var, Kazaklar da KÄ±rgÄ±zlar, Özbekler, Türkmenler ve Tacikler de.

"KÄ±rgÄ±zistan bir nebze dÄ±ÅŸarÄ±da tutulursa, bu ülkelerin tümünde baskÄ±cÄ± rejimler var. Hepsi fakir ülkeler ve kÄ±rsal bölgelerde derin bir muhafazakarlÄ±k hakim.

"ArtÄ±k militanlarÄ±n ülkelerine dönmeleri son derece zor. Ülkeleri sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatmÄ±ÅŸ durumda.

"Ancak Türkiye'ye kolayca kalabalÄ±ÄŸa karÄ±ÅŸabiliyorlar. Tacikler hariç hepsinin dili Türkçe'ye yakÄ±n.

'Orta AsyalÄ±lar en özel IÅžÄ°D birlikleri'

"Ä°ngiltere'deki King College Üniversitesi'nden cihatçÄ± propaganda takibi yapan Charlie Winter, Orta AsyalÄ± militanlarÄ±n IÅžÄ°D içerisinde en özel birlikler olarak görüldüÄŸünü söylüyor ve intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± da çoÄŸunlukla bu ülkelerden gelen militanlarÄ±n gerçekleÅŸtirdiÄŸini ifade ediyor.

"1991'de Sovyetler BirliÄŸi'nin çöküÅŸüyle baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Orta Asya ülkelerinde bölgede yeniden etki kurmak isteyen Rusya ile baskÄ±cÄ± rejimlere üçüncü bir alternatif olarak Ä°slam yükseliÅŸe geçmiÅŸti.

"Gulf State Analytics araÅŸtÄ±rma ÅŸirketinden Theodore Karashik, IÅžÄ°D'in Orta Asya konusunda ciddi bir stratejisi olduÄŸunu düÅŸünüyor ve "Türkiye'deki istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± artÄ±rÄ±p Orta Asya'da daha fazla destek çekmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu bir militan devÅŸirme giriÅŸimi" diyor."