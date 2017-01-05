Ä°ÅŸte Lig TV'nin yeni haber mÃ¼dÃ¼rÃ¼

Katar'a satÄ±lan Lig TV'nin yeni haber mÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¶kmen Ã–zdemir oldu.

2017'nin spor medyasÄ±ndaki ilk flaÅŸ transferini, 2016'nÄ±n son transferini yapan Lig TV gerçekleÅŸtirdi. beIN Sports tarafÄ±ndan yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lan Lig TV'nin haber müdürü Gökmen Özdemir oldu. Uzun yÄ±llar Sabah gazetesinde Galatasaray muhabiri olarak çalÄ±ÅŸan, Vatan gazetesinin kuruluÅŸunda Ä°brahim Seten'in yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Özdemir, AMK Spor'da da genel yayÄ±n yönetmeni olarak görev almÄ±ÅŸtÄ±. Kapanana kadar Millet gazetesinin spor müdürlüÄŸünü de yapan Özdemir son olarak gamaspor isimli internet sitesini yönetiyordu.