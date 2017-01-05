Ana Sayfa | MEDYA 05/01/2017 10:22

Ä°ÅŸte Lig TV'nin yeni haber mÃ¼dÃ¼rÃ¼


Katar'a satÄ±lan Lig TV'nin yeni haber mÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¶kmen Ã–zdemir oldu.

2017'nin spor medyasÄ±ndaki ilk flaÅŸ transferini, 2016'nÄ±n son transferini yapan Lig TV gerçekleÅŸtirdi. beIN Sports tarafÄ±ndan yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lan Lig TV'nin haber müdürü Gökmen Özdemir oldu. Uzun yÄ±llar Sabah gazetesinde Galatasaray muhabiri olarak çalÄ±ÅŸan, Vatan gazetesinin kuruluÅŸunda Ä°brahim Seten'in yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Özdemir, AMK Spor'da da genel yayÄ±n yönetmeni olarak görev almÄ±ÅŸtÄ±. Kapanana kadar Millet gazetesinin spor müdürlüÄŸünü de yapan Özdemir son olarak gamaspor isimli internet sitesini yönetiyordu.

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reina saldÄ±rgan

Times gazetesi Reina saldÄ±rganÄ±nÄ± analiz etti

Times gazetesi Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n Orta Asya kÃ¶kenli olabileceÄŸi ÅŸÃ¼phesinin ardÄ±ndan bu Ã¼lkelerden IÅžÄ°D'e katÄ±lÄ±mÄ± ele alan bir analiz yayÄ±nlad


Hanife'nin izdivaÃ§ programÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ tansiyonu yÃ¼kseltti

Hanife, Serkan ile Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin ardÄ±ndan canlÄ± yayÄ±na Ã§Ä±kmamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. Ancak yeni sezonda kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren gelin adayÄ±na gelen talip Ã¼zerine tansiyon yÃ¼kseldi.


SaldÄ±rÄ±dan sonra karar deÄŸiÅŸti ekranlarda yer almaya devam edecekler

Ä°zdivaÃ§ programlarÄ± Ã¶nemli bir karar alÄ±p yeni yÄ±ldan itibaren yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lacaktÄ± ancak Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan anlaÅŸmanÄ±n bozulduÄŸunu duyurdular.