DoÄŸan Holding'de iki yÃ¶netici gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DoÄŸan Holding, ÅŸirketin BaÅŸ Hukuk MÃ¼ÅŸaviri Erem Turgut YÃ¼cel ile eski yÃ¶neticilerinden Yahya Ãœzdiyen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Holdingden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ±" kapsamÄ±nda bu isimlerin ev ve ofislerinde arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, "Söz konusu arama iÅŸlemi sadece adÄ± geçen yöneticilerimizin ÅŸahsi çalÄ±ÅŸma ofislerinde yapÄ±lmÄ±ÅŸ olup, Åžirketimiz ve baÄŸlÄ± ortaklÄ±klarÄ±nÄ±n faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum bulunmamaktadÄ±r" ifadeleri yer aldÄ±.

DoÄŸan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros MuratoÄŸlu, "FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda" AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, sonrasÄ±nda da tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Holding yetkilileri ise hükümetin 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sorumlu tuttuÄŸu Fethullah Gülen yapÄ±lanmasÄ±yla hiçbir iliÅŸkisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yinelemiÅŸti.

Uzun yÄ±llardÄ±r DoÄŸan Grubu bünyesinde görev yapan MuratoÄŸlu, DoÄŸan Holding Onursal BaÅŸkanÄ± AydÄ±n DoÄŸan'Ä±n yakÄ±n çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±ndan biri olarak biliniyor.

GözaltÄ±lar sonrasÄ± DoÄŸan Holding hisselerinde düÅŸüÅŸ

Reuters'Ä±n haberine göre, gözaltÄ±larÄ±n ardÄ±ndan Borsa Ä°stanbul'da iÅŸlem gören DoÄŸan Holding hisseleri yeni güne yüzde 9,9 düÅŸüÅŸle baÅŸladÄ±. DoÄŸan Holding bünyesindeki Hürriyet Gazetesi'nin hisselerinde ise yüzde 7,6 kayÄ±p görüldü.

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± yürütülen soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda Türkiye'de yüzlerce ÅŸirketin yönetimine el konulmuÅŸtu.

Kaynak: BBC Türkçe