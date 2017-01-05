Ana Sayfa | MEDYA 05/01/2017 15:53

Ä°zmir'deki patlamaya yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi

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Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esindeki patlamanÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin geçici yayÄ±n kÄ±sÄ±tlamasÄ± getirildiÄŸini bildirdi. 

 
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Ä°ÅŸte Lig TV'nin yeni haber mÃ¼dÃ¼rÃ¼

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reina saldÄ±rgan

Times gazetesi Reina saldÄ±rganÄ±nÄ± analiz etti

Times gazetesi Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n Orta Asya kÃ¶kenli olabileceÄŸi ÅŸÃ¼phesinin ardÄ±ndan bu Ã¼lkelerden IÅžÄ°D'e katÄ±lÄ±mÄ± ele alan bir analiz yayÄ±nlad