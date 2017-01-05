Ä°zmir'deki patlamaya yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi

Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esindeki patlamanÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin geçici yayÄ±n kÄ±sÄ±tlamasÄ± getirildiÄŸini bildirdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin geçici yayÄ±n kÄ±sÄ±tlamasÄ± getirildiÄŸini bildirdi.
DoÄŸan Holding, ÅŸirketin BaÅŸ Hukuk MÃ¼ÅŸaviri Erem Turgut YÃ¼cel ile eski yÃ¶neticilerinden Yahya Ãœzdiyen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Katar'a satÄ±lan Lig TV'nin yeni haber mÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¶kmen Ã–zdemir oldu.
Times gazetesi Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n Orta Asya kÃ¶kenli olabileceÄŸi ÅŸÃ¼phesinin ardÄ±ndan bu Ã¼lkelerden IÅžÄ°D'e katÄ±lÄ±mÄ± ele alan bir analiz yayÄ±nlad