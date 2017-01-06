Economist IÅžÄ°D'in TÃ¼rkiye Ã¼zerindeki planÄ±nÄ± yazdÄ±

Economist dergisi yeni sayÄ±sÄ±nda, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili laiklik tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yazÄ±yor

"Ä°stanbul saldÄ±rÄ±sÄ± laik - dindar ayrÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± derinleÅŸtirdi: IÅžÄ°D Türkiye'deki toplumsal gerilimi kendi çÄ±karÄ± için kullanÄ±yor" denen yazÄ±da, "Örgüt radikal eÄŸilimleri harekete geçirme çabasÄ±nda" yorumu yapÄ±lÄ±yor:

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'dan gelen sesleri kimileri havai fiÅŸek zannetti. Ancak gökyüzü karanlÄ±ktÄ±. Gece kulübündeyse bir katliam yaÅŸanÄ±yordu.

YapÄ±lan otopsiler, hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸinin çoÄŸunun yakÄ±n mesafeden vurulduÄŸunu gösteriyordu. SaldÄ±rgan ise henüz yakalanmÄ±ÅŸ deÄŸil.

IÅžÄ°D Türkiye'deki son sekiz büyük saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdi. Buna Ekim 2015'te meydana gelen ve 100'ün üzerinde insanÄ±n ölümüyle sonuçlanarak ülke tarihinin en çok can kaybÄ±na yol açan saldÄ±rÄ±sÄ± da dahil.

Ancak gece kulübü saldÄ±rÄ±sÄ± IÅžÄ°D'in açÄ±ktan üstlendiÄŸi ilk saldÄ±rÄ± oldu. Örgüt internetten yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 'kâfir' kutlamasÄ± ve Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekâtÄ±nÄ±n hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Suriye'de baskÄ± altÄ±nda olan IÅžÄ°D, istikrarÄ±nÄ± yitiren Türkiye'ye saldÄ±rÄ±yordu. Örgütün 2015'teki ilk saldÄ±rÄ±larÄ± PKK ile Türk ordusu arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ±na yol açmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°kinci saldÄ±rÄ± dalgasÄ±nda turistler korkutuldu ve ülkedeki 2,8 milyon Suriyeli mültecinin kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± körüklendi.

Ünlü isimlerin ve yabancÄ±larÄ±n sÄ±k sÄ±k ziyaret edip eÄŸlendiÄŸi Reina'ya düzenlenen son saldÄ±rÄ± ise dindar ve radikal eÄŸilimlerin yayÄ±lmasÄ± konusunda hükümeti suçlayan laik Türkler arasÄ±ndaki gerilimi tÄ±rmandÄ±rabilir.

Hitit Üniversitesi'nden Ä°lahiyat Profesörü Hilmi Demir, "IÅžÄ°D Türk toplumunu çok iyi okuyor ve basÄ±nç noktalarÄ±na nasÄ±l saldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± biliyor" diyor.

Bu basÄ±nç noktalarÄ±ysa giderek artÄ±yor. 15 Temmuz'daki baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, bölünmüÅŸ toplumun yaralarÄ±nÄ± sarmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmaktansa, Kürtler, solcular ve laikler dâhil olmak üzere rakiplerine yönelik bir tasfiye baÅŸlattÄ±.

Hükümetin kullandÄ±ÄŸÄ± dil giderek daha muhafazakâr hale geliyor.

AralÄ±k ayÄ±nda Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°slamcÄ± çevrelere katÄ±larak yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ±n 'gayrimeÅŸru' olduÄŸunu söyledi.

Pek çok Türk muhafazakâr aralarÄ±nda MüslümanlarÄ±n da olduÄŸu masum insanlarÄ±n Ä°slam adÄ±na düzenlenen bir saldÄ±rÄ±da öldürüldüÄŸünü kabullenmeyi reddediyor.

Bunun yerine komplo teorilerini tercih ediyorlar. Hükümete yakÄ±n bir gazete YeniyÄ±l saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n 'Üst AklÄ±n iÅŸi' olduÄŸunu yazdÄ±.

Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nden (AKP) bir milletvekili CIA'i suçladÄ±.

Reina saldÄ±rÄ±sÄ± hesap verilebilirlik konusunun da sorgulanmasÄ±nÄ± gündeme getirdi.

2015 yazÄ±ndan bu yana düzenlenen saldÄ±rÄ±larda 400'ün üzerinde kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ durumda. Ancak tek bir bakan dahi istifa etmedi.

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k bir hafta önce Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi, bir Türk polisi tarafÄ±ndan vurularak öldürülmüÅŸtü.

Hükümet 2016'da 339 saldÄ±rÄ±yÄ± önlediklerini söylüyor. Ama aynÄ± zamanda terörle mücadeleyi muhalifleri susturmak için bir araç olarak da kullanÄ±yor.

AralÄ±k ayÄ±nda Wall Street Journal'Ä±n muhabiri üç gün gözaltÄ±nda tutulmuÅŸtu. Gerekçe IÅžÄ°D'in yaydÄ±ÄŸÄ± ve iki Türk askerinin yakÄ±larak öldürüldüÄŸünü gösterdiÄŸi iddia edilen görüntüleri Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±ydÄ±.

Günler sonra araÅŸtÄ±rmacÄ± gazeteci Ahmet ÅŸÄ±k tutuklandÄ±. Gerekçe yüzeysel terör suçlamalarÄ±ydÄ±.

Darbe giriÅŸiminden bu yana 100'ün üzerinde gazeteci hapse atÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.

Türkiye'de IÅžÄ°D'e sempati oldukça düÅŸük düzeyde. Ancak örgüt ülkenin geleneksel Ä±lÄ±mlÄ± Ä°slam anlayÄ±ÅŸÄ±yla azÄ±nlÄ±ktaki radikal düÅŸünceleri karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmek için uÄŸraÅŸÄ±yor.

Gazeteci RuÅŸen ÇakÄ±r, "IÅžÄ°D'in amacÄ±, laik yaÅŸam biçimini benimseyenleri kÄ±nayan kesimleri harekete geçirmek. Türkiye'yi savaÅŸ alanÄ±na çevirmek istiyorlar" diyor.

Yeni yÄ±l saldÄ±rÄ±sÄ± önemli bir uyarÄ± olabilir. German Marshall Fund düÅŸünce kuruluÅŸunun Ankara bürosu direktörü Özgür HisarcÄ±klÄ±, "AKP kutuplaÅŸmanÄ±n seçim kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak aynÄ± zamanda ülkeyi de yönetilemez hale getirdiÄŸini fark edebilir" diyor.

Diyanet saldÄ±rÄ±nÄ±n camiye düzenlenen bir saldÄ±rÄ±dan farkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan da ülkenin fay hatlarÄ±nÄ±n geniÅŸlemesine izin vermeyeceklerini söyledi. IÅžÄ°D'in yapmak istediÄŸi ÅŸey ise tam da bu.

Ancak ErdoÄŸan'Ä±n halk desteÄŸi gören otoriterliÄŸi, aÅŸÄ±rÄ± milliyetçiliÄŸi ve baskÄ±sÄ±, bu fay hatlarÄ±nÄ± geniÅŸletmekten baÅŸka bir ÅŸey yapmÄ±yor."