Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k hakkÄ±nda avukatlarÄ±ndan ÅŸok eden iddia

Tutuklanan gazeteci Ahmet ÅžÄ±k'Ä±n avukatlarÄ± ÅžÄ±k'Ä±n son durumuyla ilgili Ã¶nemli bilgiler verdi

GözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Adliyesi'nde FETÖ ve PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± ile tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Metris Cezaevi'ne konulan Ahmet ÅžÄ±k, Silivri Cezaevi'ne sevk edildi. Silivri Cezaevi'nde ÅžÄ±k ile görüÅŸen avukatlarÄ±, ÅžÄ±k'a Metris'te kaldÄ±ÄŸÄ± 3 gün boyunca içme suyu verilmediÄŸini söyledi. Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre Metris Cezaevi'nde üç gün boyunca sadece bir yatak olan hücrede tutulan ÅžÄ±k, içme suyu istedi. Ancak ÅžÄ±k'Ä±n talebi, kantinin kapalÄ± olduÄŸu ve musluk suyunu içebileceÄŸi söylenerek kabul edilmedi.

Metris Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne nakledilen gazeteci Ahmet ÅžÄ±k yine tek kiÅŸilik bir hücreye konuldu. Metris Cezaevi'nde ses kayÄ±t sistemi olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle avukatÄ± Can Atalay ile görüÅŸtürülmeyen ÅžÄ±k, Silivri'ye naklinin ardÄ±ndan ilk kez avukat görüÅŸü yapabildi.Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde televizyon ve radyosu olmayan ÅžÄ±k'a gazete ve kitap verilmiyor. Reina saldÄ±rÄ±sÄ±ndan ziyaretçileri sayesinden haberdar olduÄŸu belirtilen ÅžÄ±k'Ä±n "Neler oluyor dÄ±ÅŸarÄ±da" diye sorduÄŸu ifade edildi.