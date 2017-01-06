Ana Sayfa | MEDYA 06/01/2017 17:24

KovulmadÄ±m diyen NevÅŸin MengÃ¼'ye CNN'den bÃ¼yÃ¼k ceza


CNN TÃ¼rk'te sunuculuk yapan NevÅŸin MengÃ¼, sosyal medya Ã¼zerinden attÄ±ÄŸÄ± tweetler yÃ¼zÃ¼nden 1 hafta tatile Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kanal MengÃ¼'nÃ¼n programÄ±nÄ± bir saat kÄ±salttÄ±.

AttÄ±ÄŸÄ± tweet'ler dolayÄ±sÄ±yla bir hafta tatile çÄ±karÄ±lan NevÅŸin Mengü, pazartesi ekranda olacak; ancak ekranda 1 saat daha az yer alacak. Hafta içi her gün 2 saat yayÄ±n yapan Mengü, pazartesiden itibaren ekranda 1 saat daha az yer alacak. Saat 10.00'da ekrana çÄ±kan Ahu Özyurt'un kuÅŸaÄŸÄ± ise 1 saat uzatÄ±ldÄ±. GeçtiÄŸimiz günlerde sunucunun zorunlu izne çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸ ve bu iddiaya yanÄ±t veren Mengü, "kovulmadÄ±m, pazartesi yayÄ±ndayÄ±m" demiÅŸti.

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