Ä°ÅŸte Survivor 2017'nin en iddialÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±

Survivor 2017, birbirinden baÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±yla bu sene reyting rekoru kÄ±rmak iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor. Yeni sezonun Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yer alan Sabriye ÅžengÃ¼l, "Survivor'Ä±n kadÄ±n bir savaÅŸÃ§Ä±ya ihtiyacÄ± vardÄ±! Ä°ÅŸte ben geldim..." sloganÄ±yla en iddialÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± olarak kendini tanÄ±ttÄ±.

Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n geçtiÄŸimiz günlerde açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± 2017 Survivor Ünlüler TakÄ±mÄ±'nda yer alan Sabriye Åžengül, renkli kiÅŸiliÄŸi ve baÅŸarÄ±lÄ± spor kariyeriyle dikkat çekiyor.1988 yÄ±lÄ±nda Trabzon'da dünyaya gelen Åžengül, Türkiye'nin yetiÅŸtirdiÄŸi en iyi boksör ve kickboksçular arasÄ±nda yer alÄ±yor. Boksta ve kickboksta 3 Türkiye ÅŸampiyonluÄŸu bulunan Sabriye Åžengül ayrÄ±ca, K1 Dünya KarmasÄ± ÅžampiyonluÄŸu unvanÄ±na da sahip.

PAYLAÅžIMLARI DÄ°KKAT ÇEKÄ°YOR

Sosyal medyada son derece aktif olan Sabriye Åžengül, Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarla dikkat çekiyor.

"PES ETMEYEN BÄ°R YAPIM VAR"

HayatÄ±nda sporun önemli bir yer tuttuÄŸunu belirten Sabriye Åžengül'ün, boksa baÅŸlama öyküsü ise son derece ilginç. Åžengül, bu konuda ÅŸunlarÄ± söylüyor: "Önceleri hentbol oynuyordum. HÄ±rslÄ±, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapÄ±m var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapÄ±mdan dolayÄ± sertleÅŸtiÄŸim oldu. HocalarÄ±m, 'Sabriye hentbolcular bize lazÄ±m. Sen boks ile uÄŸraÅŸ' deyince neden olmasÄ±n dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye ÅŸampiyonluÄŸum var. UluslararasÄ± boks ÅŸampiyonluÄŸum ve K1 Dünya KarmasÄ± ÅŸampiyonluÄŸum bulunuyor."

SLOGANI DA OLDUKÇA Ä°DDÄ°ALI

Sabriye Åžengül'ün Survivor sloganÄ± ise son derece iddialÄ±: "Survivor'Ä±n kadÄ±n bir savaÅŸçÄ±ya ihtiyacÄ± vardÄ±! Ä°ÅŸte ben geldim..."