YayÄ±n kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na uymayanlarÄ±n yayÄ±nlarÄ± durdurulacak

Yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname kapsamÄ±nda yayÄ±n yasak ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na aykÄ±rÄ± olarak yayÄ±n yapÄ±lmasÄ± halinde RTÃœK o kuruluÅŸun programlarÄ±nÄ±n yayÄ±nlarÄ±nÄ± durduracak

OlaÄŸanüstü hal (OHAL) kapsamÄ±nda yayÄ±nlanan 680 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) göre, BasÄ±n Kanunu uyarÄ±nca getirilen yayÄ±n yasak ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na aykÄ±rÄ± olarak yayÄ±n yapÄ±lmasÄ± halinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸun programlarÄ±nÄ±n yayÄ±nÄ±nÄ± bir gün durduracak.

3 yeni KHK yayÄ±mlandÄ±

OHAL kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 680 sayÄ±lÄ± KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.Buna göre, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda kadro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmeli personel olarak çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan personelin unvanlarÄ±, sayÄ±sÄ±, kadro iptal ve ihdaslarÄ±, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, özel hizmet tazminatÄ±, fazla çalÄ±ÅŸma ücreti gibi personele saÄŸlanacak her türlü mali ve sosyal haklar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

Kurum personeline saÄŸlanan mali ve sosyal ödemeler ile ücretlerin toplamÄ±, 631 sayÄ±lÄ± Memurlar ve DiÄŸer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal HaklarÄ±nda Düzenlemeler ile BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanun Hükmünde Kararnameye dayanÄ±larak yürürlüÄŸe konulan Bakanlar Kurulu kararlarÄ± kapsamÄ±nda tespit edilen ortalama ücret toplamÄ± üst sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geçemeyecek.SözleÅŸmeli personel, radyo-televizyon yayÄ±n, yapÄ±m, teknik ve biliÅŸim hizmetlerini yürütmek üzere kurumca yapÄ±lacak sÄ±navla istihdam edilen, istihdama ve sözleÅŸmeye iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± Yönetim Kurulunca belirlenen yerli veya yabancÄ± uyruklu kiÅŸiler olacak. Bu suretle çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacaklar, sosyal güvenlikleri bakÄ±mÄ±ndan 5510 sayÄ±lÄ± Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanunu hükümlerine tabi olacak. SözleÅŸmeli personelin ücreti Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararÄ± ile tespit edilecek.

Kurumun yabancÄ± dilde yayÄ±n yapan televizyon kanallarÄ±nda fiilen çalÄ±ÅŸanlar hariç, sözleÅŸmeli personelin ücretleri 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunu uyarÄ±nca istihdam edilen sözleÅŸmeli personele uygulanan sözleÅŸme ücreti tavanÄ±nÄ±n dört katÄ±nÄ± geçemeyecek ve bu ücret dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir ödeme yapÄ±lamayacak.

Bu ÅŸekilde istihdam edilecek personel sayÄ±sÄ± 300’ü geçemeyecek. Ancak kurumun yabancÄ± dilde yayÄ±n yapan televizyon kanallarÄ±nda fiilen çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere bu sayÄ±ya ilaveten 450’yi geçmemek üzere sözleÅŸmeli personel istihdam edilebilecek. Bu bentte belirtilen sözleÅŸmeli personel sayÄ±larÄ± Bakanlar Kurulu kararÄ± ile artÄ±rÄ±labilecek. YabancÄ± uyruklular dÄ±ÅŸÄ±nda kalan sözleÅŸmeli personel, yönetici kadrolarÄ±nda görevlendirilebilecek.

YayÄ±n durdurma cezasÄ±

KHK ile 6112 sayÄ±lÄ± Radyo ve TelevizyonlarÄ±n KuruluÅŸ ve YayÄ±n Hizmetleri HakkÄ±nda Kanun'un olaÄŸanüstü dönemlerde yayÄ±nlarÄ±nÄ± düzenleyen 7'nci maddesine yeni bir fÄ±kra eklendi. Buna göre, 5187 sayÄ±lÄ± BasÄ±n Kanunu uyarÄ±nca getirilen yayÄ±n yasak ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na aykÄ±rÄ± olarak yayÄ±n yapÄ±lmasÄ± halinde, Üst Kurul tarafÄ±ndan medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸun programlarÄ±nÄ±n yayÄ±nÄ± bir gün durdurulacak.

Bir yÄ±l içinde aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tekrarÄ± halinde medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸun yayÄ±nlarÄ±nÄ±n 5 güne kadar, ikinci kez tekrar edilmesi halinde 15 güne kadar durdurulmasÄ±na, üçüncü kez tekrar edilmesi halinde ise yayÄ±n lisansÄ±nÄ±n iptaline karar verilebilecek.

Medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±, terör eylemini, faillerini ve maÄŸdurlarÄ±nÄ± terörün amaçlarÄ±na hizmet edecek sonuçlar doÄŸuracak ÅŸekilde sunamayacak.

RTÜK, lisans baÅŸvurularÄ±na iliÅŸkin olarak ilgili kurumlarÄ±n görüÅŸü de alÄ±nmak suretiyle milli güvenlik, kamu düzeninin korunmasÄ± ve kamu yararÄ± gereklerinden kaynaklanan sebeplerle lisans taleplerini reddedebilecek.

OrtaklarÄ± ile yönetim kurulu baÅŸkan ve üyelerinin terör örgütlerine iltisakÄ± veya bunlarla irtibatÄ± olduÄŸu Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± veya Emniyet Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan bildirilen medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± kuruluÅŸlarÄ±n lisans baÅŸvurularÄ± reddedilecek.