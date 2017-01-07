Ana Sayfa | MEDYA 07/01/2017 12:50

Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n meÅŸhur ettiÄŸi o iki isim de Survivor 2017 kadrosunda


GÃ¶z6 programÄ±nÄ±n kÄ±zlar takÄ±mÄ± ÅŸampiyonu Berna Keklikler ve erkekler takÄ±mÄ± ÅŸampiyonu Erdi Ãœnver de Survivor 2017 kadrosuna dahil oldu.

Birbirinden çarpÄ±cÄ± isimler ile yeni sezonda adÄ±ndan söz ettirecek olan Survivor 2017'nin kadrosuna, yine daha önce Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n meÅŸhur ettiÄŸi iki isim de dahil oldu. Göz6 programÄ±nÄ±n kÄ±zlar takÄ±mÄ± ÅŸampiyonu Berna Keklikler ve erkekler takÄ±mÄ± ÅŸampiyonu Erdi Ünver, yarÄ±ÅŸma kadrosuna katÄ±ldÄ±.

DÄ°KKAT ÇEKEN Ä°SÄ°MLER

Bu isimlerin katÄ±lmasÄ±yla yarÄ±ÅŸmanÄ±n kadrosu tamamlanmÄ±ÅŸ oldu. Survivor 2017 ünlüler takÄ±mÄ±nda TarÄ±k Mengüç, Ä°lhan MansÄ±z, Serhat AkÄ±n, Furkan KÄ±zÄ±lay, Åžahika Ercümen, Sema Apak, Sabriye Åžengül, PÄ±nar Saka, Seda Demir, Adem KÄ±lÄ±çcÄ±, Berna Öztürk ve ÇÄ±lgÄ±n Sedat bulunuyor. Gönüllüler takÄ±mÄ±nda ise TuÄŸçe Melis Demir, Burçak Tuncer, Eser West, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Fulya Åžahin, Denisa, Ogeday GiriÅŸken, Elif ÅžadoÄŸlu yer alÄ±yor.

OCAK'TA BAÅžLIYOR

Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sunduÄŸu Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ± 21 Ocak'ta ekranlarda olacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

rtÃ¼k

YayÄ±n kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na uymayanlarÄ±n yayÄ±nlarÄ± durdurulacak

Yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname kapsamÄ±nda yayÄ±n yasak ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na aykÄ±rÄ± olarak yayÄ±n yapÄ±lmasÄ± halinde RTÃœK o kuruluÅŸun programlarÄ±nÄ±n yayÄ±nlarÄ±nÄ± durduracak


Ä°ÅŸte Survivor 2017'nin en iddialÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±

Survivor 2017, birbirinden baÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±yla bu sene reyting rekoru kÄ±rmak iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor. Yeni sezonun Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yer alan Sabriye ÅžengÃ¼l, "Survivor'Ä±n kadÄ±n bir savaÅŸÃ§Ä±ya ihtiyacÄ± vardÄ±! Ä°ÅŸte ben geldim..." sloganÄ±yla en iddialÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± olarak kendini tanÄ±ttÄ±.


KovulmadÄ±m diyen NevÅŸin MengÃ¼'ye CNN'den bÃ¼yÃ¼k ceza

CNN TÃ¼rk'te sunuculuk yapan NevÅŸin MengÃ¼, sosyal medya Ã¼zerinden attÄ±ÄŸÄ± tweetler yÃ¼zÃ¼nden 1 hafta tatile Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kanal MengÃ¼'nÃ¼n programÄ±nÄ± bir saat kÄ±salttÄ±.