Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n meÅŸhur ettiÄŸi o iki isim de Survivor 2017 kadrosunda

GÃ¶z6 programÄ±nÄ±n kÄ±zlar takÄ±mÄ± ÅŸampiyonu Berna Keklikler ve erkekler takÄ±mÄ± ÅŸampiyonu Erdi Ãœnver de Survivor 2017 kadrosuna dahil oldu.

Birbirinden çarpÄ±cÄ± isimler ile yeni sezonda adÄ±ndan söz ettirecek olan Survivor 2017'nin kadrosuna, yine daha önce Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n meÅŸhur ettiÄŸi iki isim de dahil oldu. Göz6 programÄ±nÄ±n kÄ±zlar takÄ±mÄ± ÅŸampiyonu Berna Keklikler ve erkekler takÄ±mÄ± ÅŸampiyonu Erdi Ünver, yarÄ±ÅŸma kadrosuna katÄ±ldÄ±.

DÄ°KKAT ÇEKEN Ä°SÄ°MLER

Bu isimlerin katÄ±lmasÄ±yla yarÄ±ÅŸmanÄ±n kadrosu tamamlanmÄ±ÅŸ oldu. Survivor 2017 ünlüler takÄ±mÄ±nda TarÄ±k Mengüç, Ä°lhan MansÄ±z, Serhat AkÄ±n, Furkan KÄ±zÄ±lay, Åžahika Ercümen, Sema Apak, Sabriye Åžengül, PÄ±nar Saka, Seda Demir, Adem KÄ±lÄ±çcÄ±, Berna Öztürk ve ÇÄ±lgÄ±n Sedat bulunuyor. Gönüllüler takÄ±mÄ±nda ise TuÄŸçe Melis Demir, Burçak Tuncer, Eser West, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Fulya Åžahin, Denisa, Ogeday GiriÅŸken, Elif ÅžadoÄŸlu yer alÄ±yor.

OCAK'TA BAÅžLIYOR

Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sunduÄŸu Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ± 21 Ocak'ta ekranlarda olacak.