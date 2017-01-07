Ä°stanbul'u felÃ§ eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± anlatan muhabir az kalsÄ±n yÃ¼z felci geÃ§irecekti

Ä°stanbul'da dÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle Zincirlikuyu'daki trafiÄŸin durumunu anlatan Kanal D muhabiri Fulya Ã–ztÃ¼rk, kamera Ã¶nÃ¼nde zor anlar yaÅŸadÄ±.
Ä°stanbul'u etkisi altÄ±na alan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanan aksaklÄ±klarÄ± ekran baÅŸÄ±ndakilere aktarmak isteyen muhabirlere zor anlar yaÅŸatÄ±yor. Dün akÅŸam Kanal D Ana Haber'de Zincirlikuyu'da yaÅŸanan trafik çilesini anlatmak için canlÄ± yayÄ±na baÄŸlanan Fulya Öztürk, kamera önünde zor anlar yaÅŸadÄ±. Üstü baÅŸÄ± kar olan muhabiri, Kanal D Ana Haber spikeri Serdar Cebe, "Aman Fulya aman diyorum sen de dikkat et! Üzerini sil, yüzünü sil, donma tehlikesi geçirebilirsin" diyerek uyardÄ±.