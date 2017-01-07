Ä°stanbul'u felÃ§ eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± anlatan muhabir az kalsÄ±n yÃ¼z felci geÃ§irecekti

Survivor 2017, birbirinden baÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±yla bu sene reyting rekoru kÄ±rmak iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor. Yeni sezonun Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yer alan Sabriye ÅžengÃ¼l, "Survivor'Ä±n kadÄ±n bir savaÅŸÃ§Ä±ya ihtiyacÄ± vardÄ±! Ä°ÅŸte ben geldim..." sloganÄ±yla en iddialÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± olarak kendini tanÄ±ttÄ±.