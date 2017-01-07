Ana Sayfa | MEDYA 07/01/2017 18:59

Ä°stanbul'u felÃ§ eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± anlatan muhabir az kalsÄ±n yÃ¼z felci geÃ§irecekti


Ä°stanbul'da dÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle Zincirlikuyu'daki trafiÄŸin durumunu anlatan Kanal D muhabiri Fulya Ã–ztÃ¼rk, kamera Ã¶nÃ¼nde zor anlar yaÅŸadÄ±.

Ä°stanbul'u etkisi altÄ±na alan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanan aksaklÄ±klarÄ± ekran baÅŸÄ±ndakilere aktarmak isteyen muhabirlere zor anlar yaÅŸatÄ±yor. Dün akÅŸam Kanal D Ana Haber'de Zincirlikuyu'da yaÅŸanan trafik çilesini anlatmak için canlÄ± yayÄ±na baÄŸlanan Fulya Öztürk, kamera önünde zor anlar yaÅŸadÄ±. Üstü baÅŸÄ± kar olan muhabiri, Kanal D Ana Haber spikeri Serdar Cebe, "Aman Fulya aman diyorum sen de dikkat et! Üzerini sil, yüzünü sil, donma tehlikesi geçirebilirsin" diyerek uyardÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n meÅŸhur ettiÄŸi o iki isim de Survivor 2017 kadrosunda

GÃ¶z6 programÄ±nÄ±n kÄ±zlar takÄ±mÄ± ÅŸampiyonu Berna Keklikler ve erkekler takÄ±mÄ± ÅŸampiyonu Erdi Ãœnver de Survivor 2017 kadrosuna dahil oldu.

rtÃ¼k

YayÄ±n kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na uymayanlarÄ±n yayÄ±nlarÄ± durdurulacak

Yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname kapsamÄ±nda yayÄ±n yasak ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na aykÄ±rÄ± olarak yayÄ±n yapÄ±lmasÄ± halinde RTÃœK o kuruluÅŸun programlarÄ±nÄ±n yayÄ±nlarÄ±nÄ± durduracak


Ä°ÅŸte Survivor 2017'nin en iddialÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±

Survivor 2017, birbirinden baÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±yla bu sene reyting rekoru kÄ±rmak iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor. Yeni sezonun Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yer alan Sabriye ÅžengÃ¼l, "Survivor'Ä±n kadÄ±n bir savaÅŸÃ§Ä±ya ihtiyacÄ± vardÄ±! Ä°ÅŸte ben geldim..." sloganÄ±yla en iddialÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± olarak kendini tanÄ±ttÄ±.